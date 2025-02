Valladolid revive su «comunión» con el «inmortal» 'Don Juan Tenorio'

«Puedo dar fe de que el público llega a recitar el texto al mismo tiempo que los actores. Buena parte de los espectadores que acuden a ver la obra se la sabe, pero no por ello se deja de sorprender con los elementos nuevos que se proponen cada año». Quien habla es Pedro Ojeda, actual presidente de la Asociación de Amigos del Teatro de Valladolid, que desde 2010 y de la mano de Enrique Cornejo, al frente del Teatro Zorrilla, se encargan de que el público vallisoletano no pierda su cita con el «inmortal» 'Don Juan Tenorio'. «Afortunadamente es de las costumbres que hemos recuperado», destaca el reconocido empresario teatral.

«Soy un devoto del 'Tenorio' y lo que hice fue domiciliarlo en el Zorrilla», sostiene, orgulloso de la «comunión» que el público vallisoletano mantiene con el montaje tradicionalmente vinculado a las fiesta de Todos los Santos.

Pese a que su estreno en 1844 en el Teatro de la Cruz de Madrid no tuvo un gran respaldo, todo cambió cuando la obra fue rescatada del olvido años más tarde por el actor Pedro Delgado, un elegante actor, con fama de conquistador, que comenzaba a brillar como galán romántico. A él se le ocurrió la idea de vincularlo a la conmemoración de los difuntos por estar muy relacionado el montaje con la muerte y su significado.

La obra más veterana

Fue en 1987, diez años después del nacimiento de la asociación, cuando los Amigos del Teatro de Valladolid, recogiendo el testigo de la compañía dirigida por Ángel Velasco, se vinculan al montaje que se ha convertido hoy en «la representación de la obra más veterana de España», recuerda Pedro Ojeda, destacando la «especie de consenso» que hay en la ciudad con la obra. Tal es así, que ha conseguido ser un reclamo para que estos días lleguen a la capital vallisoletana visitantes procedentes de otras provincias. «Hemos logrado algo importante, ya que hoteles, restaurantes y comercio pueden sacar provecho» de la cita, coincide Cornejo.

Será esta tarde, a las 19.00 horas, cuando el Teatro Zorrilla levante el telón para acoger un montaje «renovado», pero que se mantiene en todo momento «respetuoso con el texto y la intención del autor». A la nueva dramaturgia, se añaden novedades como un cambio de vestuario y la dirección de Francisco Pardal, que tomó las riendas del montaje del pasado año. «Era un texto que tenía un poco olvidado. Al ser un montaje tan complejo, a no ser que tengas una oportunidad muy clara de hacerlo, no se suele revisitar. No es común», confiesa Pardal.

Y es que una de las principales «dificultades» de llevarlo a escena radica en el volumen de personajes: «Son obras que están pensadas para muchos actores». Eso implica que sobre el escenario lleguen a «moverse» casi una treintena de actores, más técnicos...

Luego, añade Pardal, «es una obra que tiene muchos cambios de ritmo, que va desde la comedia de capa y espada hasta el drama religioso... Hay muchas transiciones tanto en los personajes como en la temática de la obra. 'Don Juan' al principio es burlador que no respeta nada, pero al final se enamora y se salva».

«Vicencia» del clásico

Pedro Ojeda destaca también la «vigencia» del clásico, no sólo porque se trata de «un espectáculo dinámico, vivo y sorprendente», que funciona como «un engranaje perfecto», sino también porque se trata de una obra con «muchos mensajes para la actualidad» como el tema de la «bondad, el amor» y el hecho de que «las personas puedan cambiar a mejor».

A punto de colgar el cartel de «no hay billetes» la función de esta tarde, la respuesta está siendo igual de buena para las funciones del 1, 2 y 3 de noviembre. «El de Valladolid es un público fiel y no le podemos decepcionar», sostiene el director, convencido de que «redescubrirá un texto» con «muchísimas opciones».

Entre las novedades de este montaje se encuentra también la incorporación del intérprete vallisoletano afincado en Madrid Iván López. para quien adentrarse en ella ha sido «un honor y mucha responsabilidad, por el reto de respetar al máximo un libreto que es historia del teatro español y universal».

Coincide, además, la representación del Zorrilla con el montaje del 'Tenorio' de Ópera Nova que recalará en el Cervantes. Una cita que lejos de suponer una competencia, la Asociación de Amigos del Teatro la ve como una oportunidad más para que el clásico gane adeptos. «Cuanto más teatro haya en la ciudad, mejor. Recuerdo que cuando Zorrilla regresó a España tras su estancia en México, en todos los teatros del país se montaba por estas fechas el 'Tenorio'».

«Si hay otros 'Tenorios' bienvenidos sean», coincide Enrique Cornejo, deseando ver el nuevo montaje del Zorrilla «como un espectador más».