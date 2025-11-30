Suscribete a
Valladolid homenajeará a Ignacio Sánchez Mejías al cumplirse un siglo de su gesta en la ciudad

El diestro y escritor sevillano toreó seis miuras en el coso vallisoletano y después pronunció una conferencia de literatura en el Ateneo

Sevilla y Madrid rescatan el legado de Sánchez Mejías

Objetos de Sánchez Mejías en la finca de Pino Montano, donde tuvo su residencia
Objetos de Sánchez Mejías en la finca de Pino Montano, donde tuvo su residencia

El Círculo del Recreo acogerá el jueves, 4 de diciembre, a partir de las 19.30 horas y con entrada libre, un homenaje al polifacético Ignacio Sánchez Mejías, torero, escritor y gran mecenas de la Generación del 27, con motivo de lo que ... muchos denominan su gran gesta de Valladolid: lidiar seis miuras en el coso del Paseo de Zorrilla y, dos horas más tarde, quitarse el traje de luces y ponerse el esmoquin para pronunciar una conferencia en el Ateneo sobre su novela 'La amargura del triunfo'.

