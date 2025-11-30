Valladolid homenajeará a Ignacio Sánchez Mejías al cumplirse un siglo de su gesta en la ciudad

El Círculo del Recreo acogerá el jueves, 4 de diciembre, a partir de las 19.30 horas y con entrada libre, un homenaje al polifacético Ignacio Sánchez Mejías, torero, escritor y gran mecenas de la Generación del 27, con motivo de lo que ... muchos denominan su gran gesta de Valladolid: lidiar seis miuras en el coso del Paseo de Zorrilla y, dos horas más tarde, quitarse el traje de luces y ponerse el esmoquin para pronunciar una conferencia en el Ateneo sobre su novela 'La amargura del triunfo'.

Bajo el título 'Ignacio Sánchez Mejías en Valladolid. Un siglo después. 1925-2025' se celebrará una mesa redonda moderada por el periodista e impulsor de este homenaje, Ignacio Miranda Peña, y en la que participarán Domingo Delgado, abogado y crítico taurino, además de estudioso de la figura de Joselito, que describirá la faceta taurina de Sánchez Mejías, diestro que falleció de una cornada en la plaza de localidad ciudadrealeña de Manzanares.

Además, intervendrán Antonio Ruiz de Alda, bisnieto de Sánchez Mejías, que se adentrará hablar en el perfil humano y familiar y Antonio Fernández Torres, uno de los autores de su biografía, junto con Andrés Amorós, que va a relatar un poco todo lo que es su faceta cultural y su papel como gran promotor y mecenas de la Generación del 27.

En este sentido, Ignacio Miranda recuerda que Sánchez Mejías fue capaz de reunir a todos los poetas de la época en su finca sevillana de Pino Montano y, alrededor de este «parnaso» articular entre ellos una gran relación y el germen de lo sería la Generación del 27. Pero además de torero y escritor, este singular personaje también fue fundador y presidente del Betis, aviador, presidente de Cruz Roja de Sevilla, jugador de polo, colaborador de prensa y hermano de la Macarena. «Me parece un personaje, desde un punto de vista histórico, cultural y artístico fuera de lo común. Yo diría que es un Leonardo da Vinci o un Miguel Ángel de principios del siglo XX en España», afirma.

Para Miranda, el homenaje que se rendirá al jueves es una deuda de la ciudad con Sánchez Mejías. «Si hay una ciudad donde se vio lo que era este genio, tanto en la plaza de todos, como en el lamento intelectual, esa es Valladolid, donde en cinco horas cambió el traje de luces por el esmoquin para dar una conferencia, algo está al alcance de muy poca gente. Estamos ante un hombre de personalidad arrolladora, ante una persona excepcional en su época», explica.

Sobre la faceta taurina, recordó que desde el punto de vista estrictamente taurino, él es cuñado de Joselito el Gallo y testigo de su muerte en Talavera de la Reina y, de alguna manera, «continuador de su poderoso estilo de lidia». En cuanto a la faceta literaria, para Ignacio Miranda se trata de un dramaturgo con una clara influencia del psicoanálisis, de las teorías de Freud y de las vanguardias pero, al mismo tiempo, y gracias a la amistad que mantiene con Federico García Lorca, bebe mucho lo popular.