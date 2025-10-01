Valladolid exhibe el «agradecimiento y cariño» de la sociedad a la Guardia Civil

¿Cuántos acuartelamientos ha tenido la provincia de Valladolid a lo largo de los más de 180 años de la Guardia Civil? ¿En qué municipios se encontraban y cuál era la relación del Cuerpo con los vecinos? Son algunas de las cuestiones que se propuso indagar el coronel Andrés Manuel Velarde Tazón, jefe de la Comandancia de Valladolid, en el libro 'Historia de la Guardia Civil en Valladolid. Inicios, acuartelamientos y servicios relevantes'. El objetivo era «hacer un viaje por la memoria» del Cuerpo y de paso «devolverle a la provincia parte de su propia historia». Su presentación, este miércoles en la Sala de exposiciones de San Benito, en la capital vallisoletana, ha abierto las actividades que se prolongarán durante los próximos días con motivo de la celebración del Pilar, patrona de la Benemérita.

En este acto se ha procedido también, en el mismo lugar, a la inauguración de la exposición de viñetas 'Guardia Fiel de España Entera' , del humorista gráfico de ABC José María Nieto González, que ha definido la muestra como «una expresión de la profunda admiración, orgullo y cariño» que tiene la sociedad por el Cuerpo, y que recala en la capital después de haber pasado por varios municipios de la provincia.

En la exhibición, las ilustraciones se intercalan con uniformes empleados por el Cuerpo a lo largo de su trayectoria e imágenes procedentes del Centro de Fotografía Histórica de la Guardia Civil, creado en 2023 con el objetivo de recopilar y conservar documentos de gran valor. Entre las curiosas instantáneas que se pueden en ver en San Benito se encuentra una fotografía atribuida a Pablo Ruiz Picasso durante su estancia en Horta de San Juan (Tarragona) u otra que data de finales del siglo XIX en la que se muestra a un agente de servicio a las puertas de la cárcel de Lerma, en la provincia de Burgos. En las viñetas de José María Nieto reunidas, publicadas todas en ABC, también hay algún 'guiño' a Castilla y León y a la provincia vallisoletana, como la que realizó en homenaje al teniente coronel Pedro Alfonso Casado, fallecido en acto de servicio en el municipio de Santovenia de Pisuerga cuando participaba en la resolución un secuestr. El secuestrador con el que estaba negociando le disparó en la cabeza.

«Sólo conociendo nuestro pasado podremos ir anticipando nuestro futuro», ha señalado durante la presentación de su libro y de la exposición el coronel Andrés Manuel Velarde Tazón. Para el subdelegado del Gobierno en la provincia, Jacinto Canales, el volumen, editado por la Diputación de Valladolid, recorre «con detalle y rigor» la historia de la Guardia Civil, «más de 180 años sirviendo a la ciudadanía de nuestros pueblos y nuestras ciudades». «En este libro se habla de sacrificio, entrega y auxilio; se habla de ofrecer seguridad en tiempos convulsos, pero también de cercanía, compromiso y servicio».

El multitudinario acto ha contado con la presencia, entre otros, del presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán; la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, y el presidente de la Audiencia de Valladolid, Francisco Javier Carranza.