Valladolid, designada Ciudad Europea del Deporte 2026

Valladolid será en 2026 Ciudad Europea del Deporte. Así lo ha designado el comité de evaluación de ACES Europe, asociación sin ánimo de lucro con sede en Bruselas que concede anualmente estos galardones. Tal y como recoge el comunicado oficial, dicha entidad expresa su «enhorabuena por este prestigioso reconocimiento, que Valladolid ha obtenido al constituir un loable ejemplo en la promoción del deporte para todos, como medio para mejorar la salud, fomentar la integración social, facilitar la educación y promover el respeto, todo ello en consonancia con los objetivos fundamentales de ACES».

Además, subraya que Valladolid «también ha demostrado una política deportiva ejemplar, contando con instalaciones deportivas destacadas, programas bien estructurados y una amplia variedad de actividades». «Esperamos su activa participación como ciudad miembro y deseamos informarle de que hemos introducido un nuevo galardón denominado 'Ciudad Europea del Deporte del Año'. Esto significa que el municipio que obtenga el mayor reconocimiento en 2026 será considerado como ciudad de referencia deportiva en Europa». La gala de entrega de premios, prevista para finales de 2025 (fechas aún no confirmadas), se celebrará en el Parlamento Europeo en Bruselas (Bélgica).

La concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, ha manifestado el agradecimiento a dicha entidad ante esta distinción y ha declarado que «Valladolid respira deporte por sus cuatro costados». «Es una de nuestras señas de identidad, y, por tanto, Valladolid responderá con gran orgullo y gran responsabilidad a ostentar el título de Ciudad Europea del Deporte en 2026, con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida a través del mismo, fomentando la salud, la inclusión y la cohesión social».

«El compromiso del equipo de Gobierno tiene como prioridad que cada persona, sin importar su edad o condición, encuentre en el deporte una herramienta para crecer, integrarse y disfrutar. Con esta noticia, desde la Concejalía seguiremos potenciando y aumentando las políticas deportivas, formativas y saludables hacia los ciudadanos, así como la ampliación de eventos deportivos con repercusión nacional e internacional» , indicó Mayte Martínez.

En este sentido, la concejala ha recordado que «contamos con una ciudadanía activa que llena, con más de 20.000 usuarios diarios, nuestras múltiples instalaciones deportivas, con una media de participación de más de 16.500 personas y 1.500 equipos en deporte escolar».