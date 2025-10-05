Valladolid baila al ritmo de 'La Chica Yeyé' en homenaje a Concha Velasco

Niños, jóvenes, adultos y hasta octogenarios se han querido sumar en la mañana de este domingo al homenaje musical que se le ha rendido a Concha Velasco en Valladolid. «Con el pelo alborotado y las medias de color», ha sonado al unísono junto a la Catedral de la ciudad gracias a las cerca de 200 personas, entre bailarines, coralistas, músicos y equipos audiovisuales que a modo de flashmove, sorprendiendo a los viandantes que en ese momento pasaban por allí, han interpretado el tema principal de la película 'Historias de la tele', dirigida en 1965 por José Luis Sáenz de Heredia, y que saltó con gran éxito de la pantalla a las radios y los tocadiscos de la época.

Flashmob como homenaje a #ConchaVelasco, con motivo del 60 aniversario del lanzamiento de 'La Chica Yeyé' . En el entorno maravilloso de la catedral. Todos los homenajes son pocos.#Valladolid #5octubre #Flashmob pic.twitter.com/S7Yt25npNX — Un Muchachito de Valladolid (Miguel Bayón) (@MiguelBayn1) October 5, 2025

Detrás de esta acción espontánea, con motivo del 60 aniversario de la canción, se encontraba el coro 'Valle de aguas', una agrupación coral femenina con más de diez años de trayectoria especializada en repertorio pop-rock. Han recordado que 'La Chica Yeyé' convirtió a Concha Velasco en un icono de la modernidad y la juventud de aquella época. «Seis décadas después, este flashmob busca mantener viva la memoria de una canción que marcó a varias generaciones y celebrar el legado de una vallisoletana universal», señalan desde la agrupación que dirige Verónica Rioja.

Del espectáculo que se ha podido ver junto a la seo vallisoletano se han hecho eco inmediatamente las redes sociales.