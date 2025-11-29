Suscribete a
Valladolid abre al público el legado de Concha Velasco en el Teatro Calderón

En la escena vallisoletana, que la artista consideraba su 'casa', se pueden contemplar algunos de los principales premios que recibió a lo largo de su trayectoria profesional

Esperanza Varona y Manuel Velasco explican algunas de las piezas cedidas por la familia de Concha Velasco al Teatro Calderón
Esperanza Varona y Manuel Velasco explican algunas de las piezas cedidas por la familia de Concha Velasco al Teatro Calderón

El Ayuntamiento de Valladolid ha inaugurado en el Teatro Calderón una exposición permanente, que recoge una amplia selección de premios, galardones y reconocimientos obtenidos por la artista Concha Velasco a lo largo de su trayectoria profesional. La muestra, ubicada en un espacio especialmente habilitado ... para ello, reúne piezas cedidas por la familia de la actriz, con el objetivo de preservar y compartir con la ciudadanía el legado de una de las intérpretes más queridas y relevantes de la escena española.

