Valdavido busca salvar de un «inminente» derrumbe su centenaria ermita de San Roque, «el alma de La Cabrera»

Emprende una campaña de micromecenazgo de la mano de Hispania Nostra para recaudar 60.000 euros destinados a consolidar la estructura del templo

Henar Díaz

Valladolid

«Perder la ermita de San Roque significaría perder un fragmento del alma de La Cabrera, un lugar de culto, reunión y tradición que ha acompañado la historia de sus habitantes desde tiempos inmemoriales». Con el objetivo de que esto no ocurra los vecinos de ... Valdavido, en la comarca leonesa de La Cabrera, se han puesto manos a la obra para intentar recaudar 60.000 euros que salvarían el centenario templo de su «inminente» derrumbe. Lo han hecho de la mano de Hispania Nostra, con quien han emprendido una campaña de micromecenazgo.

