Valdavido busca salvar de un «inminente» derrumbe su centenaria ermita de San Roque, «el alma de La Cabrera»

«Perder la ermita de San Roque significaría perder un fragmento del alma de La Cabrera, un lugar de culto, reunión y tradición que ha acompañado la historia de sus habitantes desde tiempos inmemoriales». Con el objetivo de que esto no ocurra los vecinos de ... Valdavido, en la comarca leonesa de La Cabrera, se han puesto manos a la obra para intentar recaudar 60.000 euros que salvarían el centenario templo de su «inminente» derrumbe. Lo han hecho de la mano de Hispania Nostra, con quien han emprendido una campaña de micromecenazgo.

Es la cantidad que les permitiría acometer las obras necesarias de cimentación y restauración de la cubierta con el fin de asegurar su supervivencia y devolver la vida a este espacio que ha sido «corazón espiritual y social» de la comarca durante siglos.

Y es que el origen de esta ermita, situada en el camino que une Valdavido y Truchas, municipio del que es pedanía el primero, se remonta a finales del siglo XVI. Fue inicialmente advocada a Nuestra Señora de las Angustias, incorporando posteriormente la devoción de San Roque tras las epidemias de la época. Durante las dos centurias posteriores, fue incorporando mejoras como la espadaña, el presbiterio y la sacristía.

De planta rectangular, desde el punto de vista arquitectónico destaca la nave y el presbiterio separados por un arco triunfal de medio punto, así como su pórtico exterior con pilar central y su singular armadura de par y nudillo. En su interior alberga dos tallas de gran valor devocional y artístico como son la Virgen de las Angustias y San Roque, detalla en un comunicado Hispania Nostra.

Durante generaciones, la ermita ha sido símbolo de unión para los habitantes de La Cabrera situada al suroeste de la provincia de León, que cada 16 de agosto participan en la festividad de San Roque. También sirve como punto de partida del tradicional ascenso de los pendones al castillo de Peña Ramiro.

Sin embargo, hace una década su estructura comenzó a debilitarse. Goteras, grietas y hundimientos hicieron mella y tuvo que cerrarse al público, a la vez que se prohibieron hacerse actos en su interior.

Hace seis años gracias a las aportaciones de los vecinos se hizo una intervención de urgencia en la cubierta y en el arco de medio punto, pero el problema de fondo persiste: la ermita carece de cimentación adecuada y el terreno está provocando su hundimiento progresivo.

Con la campaña de micromecenazgo persiguen obtener los fondos necesarios para realizar las actuaciones «imprescindibles» para evitar el colapso del edificio: estas pasarían por «consolidar el terreno mediante inyecciones de resina expansiva para mejorar sus características mecánicas e hidráulicas y estabilizar la estructura hasta lograr un leve movimiento de elevación que garantice la máxima consolidación segura». También, «acometer la sustitución total de la cubierta pendiente de restauración, ya que, aunque una parte fue reparada en 2019, sigue existiendo una zona deteriorada que provoca filtraciones y daños estructurales». Y en función del éxito de la recaudación, podrían incluirse además «la restauración de las carpinterías de madera, la rehabilitación de los bancos, la instalación de iluminación interior mediante placas solares fotovoltaicas, el rejuntado de las paredes, la limpieza del retablo y la adecuación del entorno».