Urtarsun compromete medio millón más para la restauración de la muralla de Zamora

El ministro Ernest Urtasun, durante la visita a las obras de la muralla de Zamora

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, visitó este jueves las obras de consolidación y restauración de la muralla de Zamora, que está acometiendo el Ministerio de Cultura a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE).

La intervención, enmarcada en el Plan Director, se centra en una primera fase en cinco tramos del conjunto, y cuenta con una inversión total de algo más de 1,6 millones euros financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea-Next Generation.

Para el ministro, la intervención realizada se trataba de «una obra muy necesaria, porque este tramo había sufrido alteraciones y deterioros con el paso de los siglos». Además, ha añadido que este es «un esfuerzo sostenido en el tiempo que demuestra nuestro compromiso con la conservación del patrimonio histórico de Zamora».

Las obras comenzaron el pasado marzo y tienen una duración prevista de 12 meses. Se iniciaron por el tramo Avenida de la Feria, que ya está en su fase final y, próximamente proseguirán las actuaciones sobre otras zonas clave situadas en los tramos de Doña Urraca, San Bernabé, Parque del Castillo y los tramos del sureste Puerta de San Pablo-Ronda del Degolladero y del este en Ronda del Degolladero, señala en un comunicado la Junta, ha informado en un comunicado el Ministerio.

Según se detalla, al inicio de las actuaciones se realizaron pruebas en laboratorio y catas in situ, con el fin de conocer exactamente la caracterización de la piedra y la técnica constructiva ejecutada. Una vez conocidos estos datos, se han iniciado los trabajos de conservación-restauración de la muralla, que han implicado, entre otras cosas, el desbroce y retirada de vegetación, limpieza y la restitución de juntas y de sillares que faltaban

Durante su visita, Ernest Urtasun ha anunciado el acuerdo con el Ayuntamiento de la ciudad por el cual la institución local se hará cargo de la redacción del proyecto de ejecución de obras y el Ministerio de Cultura, a través del IPCE, acometerá las obras de consolidación y restauración del tramo que todavía no ha sido intervenido hasta el momento. Se trata de un tramo de muralla, situado en la Avenida de la Feria, que todavía no ha sido intervenido. La inversión prevista por parte del Ministerio de Cultura para esta obra se sitúa alrededor de los 500.000 euros.

Urtasun ha señalado que con este compromiso se avanza «en la recuperación integral de la muralla, una parte esencial de la memoria histórica de la ciudad y de España», y ha añadido que «este es el sentido de nuestra política cultural: cuidar el patrimonio para que siga vivo y accesible a las generaciones futuras».

El Ministerio de Cultura suma este compromiso de intervención a la inversión sostenida que ha realizado en la conservación de las murallas, que en el conjunto de los últimos quince años ha superado los 2,8 millones de euros.

Las murallas de Zamora son un conjunto defensivo que comprende el Alcázar, situado al oeste de la ciudad, y tres recintos amurallados que rodean el casco histórico, de los cuales se conservan casi tres kilómetros de muralla, además de otros elementos defensivos relacionados con estas estructuras que han servido para la defensa del territorio y la población a lo largo de su historia. Se encuentran incluidas de forma expresa en la declaración del Conjunto Histórico-Artístico del casco antiguo, que data del año 1973, además de ser consideradas Bien de Interés Cultural en virtud de la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985.

