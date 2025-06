Urcacyl calcula que la cosecha de cereal será «la segunda mejor» desde que hay registros, superada solo por la de 2020

La Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl) estima que la cosecha de este año será «la segunda mejor» desde que hay registros. «De antemano, la cosecha, en principio, se presenta como una magnífica cosecha. Las previsiones que tenemos es que, quizás, sea la segunda mejor cosecha desde que tenemos registros, superada solamente por la del año 2020», ha señalado el presidente de la Urcacyl, Fernando Antúnez.

Por lo que se refiere a los precios, Antúnez ha advertido de que estarán «muy marcados» por el contexto internacional, de manera que resulta difícil avanzar un cálculo. «Los precios van a estar muy marcados por todo lo que es la geopolítica, todo lo que nos viene de fuera, no solamente las guerras arancelarias, sino también lo que ha acontecido este fin de semana», ha recalcado.

«De por sí, ya tenía un reflejo en los mercados, con lo cual, no me aventuro ni me atrevo a hablar de precios. Va estar muy sometido a cómo evolucione todo el tema de geopolítica, todo el tema arancelario y todo el tema bélico», ha añadido, en declaraciones recogidas por Ical.

Noticia Relacionada El campo denuncia que la «especulación» topará una buena cosecha ABC Junta y organizaciones pactan reclamar un presupuesto «digno» en la nueva PAC

Fernando Antúnez ha intervenido en la sede central de Caja Rural de Zamora, tras la renovación del convenio de colaboración de las cajas rurales de Burgos, Salamanca, Soria y Zamora con la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León.

El acto de firma del convenio, destinado a «desarrollar» actividades de promoción y fomento del cooperativismo y del sector agrario, contó también con la asistencia del director de la Urcacyl, Jerónimo Lozano, y el presidente y el director general de Caja Rural de Zamora, Nicanor Santos y Cipriano García, respectivamente.