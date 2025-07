La UPL busca su 'sitio' en El Bierzo

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha denunciado este martes que la Junta de Castilla y León«no tiene ganas de hacer nada» por la provincia de León y la comarca del Bierzo, y ha afirmado que el PP solo está esperando a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones para «marchar a un destino mejor». Frente a este abandono, UPL se presenta como una formación con proyectos, con trabajo en la calle y que busca soluciones.

Son los pilares de la nueva etapa que desde ahora inician los leonesistas, tras su último Congreso, y con la constitución de su Consejo General, que, buscando su 'sitio' en El Bierzo, se ha reunido en Ponferrada liderado por la nueva secretaria general, Alicia Gallego, que toma el relevo de Luis Mariano Santos.

«Hemos querido hacer esta reunión en el Bierzo porque para nosotros es muy importante que esté dentro de lo que es el proyecto político de la UPL. Se renueva el equipo, se renueva el Consejo, con muchas ilusiones y proyectos, donde Ponferrada tiene que ser algo esencial dentro de la provincia de León», ha asegurado Gallego, quien ha añadido que tanto la comarca berciana como el resto de la región leonesa «necesita muchas políticas comunes debido a la situación conjunta que y que hace necesario inversiones y apoyos reales desde la Junta de Castilla y León, que está claramente olvidándose de una tierra tan castigada como es el Bierzo, y el resto de la provincia».

Gallego ha traslado también esa reivindicación al Gobierno Central, ya que «el Bierzo es rico en capital humano, en recursos naturales, en patrimonio, y creo que no se están haciendo las inversiones, los proyectos prometidos», ha sostenido en declaraciones recogidas por Ical.

En cuanto a la Junta de Castilla y León, ha insistido en que «solo vende ilusiones porque no tiene dinero, no tiene presupuestos, no tiene ganas de hacer nada, sino que está esperando a que Sánchez apriete el botón, cada uno para marchar a un destino mejor, porque el PP está posicionando a todos sus miembros, olvidándose de una tierra tan castigada como es el Bierzo».

En cuanto a los retos de la UPL en la nueva etapa que comienza, Gallego ha afirmado que quieren seguir creciendo, incrementando su representación y sus apoyos para sacar adelante «esta tierra que se merece a un partido como el nuestro, que mira a las personas, a las necesidades y afronta el futuro con proyectos y reivindicaciones que llevaremos a todas partes».

Por eso los leonesistas pretenden aumentar su representación municipal, saldrán a la calle, buscarán soluciones y seguirán presentando iniciativas. «Aquí, por ejemplo, se ha llevado más de una vez a las Cortes de Castilla y León el Parque Agroalimentario del Bierzo, que se niega por parte del PP, y luego se tiran los trastos a la cabeza PP y PSOE y nosotros solo queremos que sea una realidad, como lo es en Valladolid», ha concluido.

La constitución del Consejo General de la UPL ha contado con la participación del vicesecretario, Luis Mariano Santos, el presidente, Carlos Javier Salgado, el procurador y secretario comarcal, José Ramón García, y el concejal de Bembibre, Sigifredo Benavides.