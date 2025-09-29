El universo pétreo de Bañuelos inunda el Palacio de la Isla

Inauguración de la exposición de Alberto Bañuelos en la sede del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, en Burgos

Cada piedra tallada de Alberto Bañuelos (Premio Castilla y León de las Artes 2011), cada canto rodado, sus formas y sus cortes «son fruto de esta interlocución íntima con la materia mineral, que se convierte en alegoría de la memoria, de la resistencia y de la palabra; en una imagen de lo que somos y de aquello que luchamos por preservar y enriquecer: nuestra lengua, nuestra memoria y nuestra capacidad cognitiva». Con estas palabras justificaba este lunes el consejero de Cultura y Turismo, Gonzalo Santonja, que los jardines y entrada del Palacio de la Isla, sede del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, se hayan abierto al universo pétreo del escultor burgalés, «artista imprescindible».

«Alberto Bañuelos desnuda la piedra, pero no sólo la desnuda, sino que la penetra y entra en el alma de la piedra», dijo sobre la forma de trabajar del creador para dar lugar a unas esculturas «absolutamente insólitas y únicas», en las que pule parte de la piedra y «otra la deja en su naturaleza; es decir, la alianza que todos llevamos dentro entre la cultura y la naturaleza».

Así se puede ver en 'In custodia verbi. Bendita la locura de la piedra', que reúne hasta el 17 de enero en el citado espacio burgalés un conjunto escultórico que integra un total de once piezas: obras de alabastro, bolos graníticos y cantos rodados convertidos mediante la reconstrucción en «cabezas de guerreros, en esculturas silentes».

Para el artista, estas «sólidas y pétreas vidas» son «en su especial caminar por la tierra, como una crónica de la evolución del lenguaje». «Así rueda el idioma y se desarrolla a través de los cambios y las nuevas palabras que van enriqueciendo nuestra maravillosa lengua», apuntó en su argumentación por exponer en este singular marco, recoge Ical.

«Hay algo heroico en la representación por medio de estos maravillosos cantos rodados graníticos formados por el duro caminar, de su azarosa existencia a través de torrenteras y cauces de los ríos durante cientos o miles de años, esa viajera y ruda peregrinación», que termina moldeándoles «de una forma única y distante de los veos y coloridos mármoles que siempre han sido material de lujo y adorno», concluyó.

