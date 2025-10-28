La Universidad de León oferta un curso de «pedagogía antifascista» para profesores

«Microcredencial universitaria en pedagogía antifascista» es el título del curso que oferta la Universidad de León que ha desatado la polémica. Según figura en el díptico y el material promocional de esta formación se trata de una iniciativa dirigida a profesores «en ... activo» y a los «futuros» docentes para que «prevengan el crecimiento y auge del neofascismo».

Según apuntan desde la institución académica se trata de una microcredencial dentro de un programa de formación impulsado por la Unión Europea -cuenta con fondos Next Generation- dirigida a personas de entre 25 y 64 años con el objetivo de ofrecer una enseñanza específica dentro de un sector, que en este caso sería el de la docencia.

Además, explican que se trata de acciones que las universidades llevan a cabo de la mano de socios que les propongan la «necesidad y demanda» de estas iniciativas formativas. En este caso, parte a propuesta del sindicato Comisiones Obreras, han asegurado.

Con un precio de 50 euros e impulsado desde la Facultad de Educación, el citado curso tiene un total de cuatro créditos universitarios y se impartirá desde el 15 de enero al 15 de mayo en modalidad online. Estructurado en cuatro bloques de contenidos, la preinscripción se abrió el pasado 20 de octubre y, según han indicado fuentes de la ULE, cuenta con un «alto número de solicitudes», con un «ritmo superior» a otros cursos de este tipo, con treinta solicitudes en cuatro días.

Los destinatarios, según figura en el díptico informativo, son quienes «estén desarrollando o piensen hacerlo su actividad profesional en el ámbito de la educación formal y no formal». Es decir, ser profesor tanto de Infantil, Primaria, Secundaria o Formación Profesional o ser profesional del ámbito de la educación social, la psicología o la intervención comunitaria.

Como responsable de la formación figura el catedrático de la universidad leonesa y profesor de la Facultad de Educación Enrique Javier Díez Gutiérrez, quien fuera coordinador del Área Federal de Educación de Izquierda Unida desde febrero de 2012 a mayo de 2021.

«Discursos de odio»

Entre los objetivos de una iniciativa que ya ha generado numerosos comentarios en redes sociales, está, según los organizadores el de «fortalecer y recualificar el papel del profesorado en activo y del futuro como profesionales de la educación comprometidos con una sociedad más justa y tolerante».

La convocatoria habla, además, de «facilitar» a los docentes «el conocimiento y el análisis crítico del neofascismo con el fin de promover una sociedad más justa y tolerante». También pretende «dotar» a los profesores de «herramientas pedagógicas para trabajar en todas las materias escolares una educación antifascista ante los discursos de odio».

Por último, explican que la microcredencial trata de «promover» entre los docentes «habilidades y estrategias» que «mejoren el aprendizaje en valores» con una educación «crítica y comprometida con los derechos humanos» y que «prevengan el crecimiento del auge del fascismo».

Desde la Universidad de León han defendido que «lejos de imponer ideologías» esta iniciativa trata de promover la «libertad de pensamiento y la reflexión ética» abordando cuestiones «fundamentales», como la «igualdad, la libertad, el esfuerzo y el feminismo» con herramientas pedagógicas «basadas en la evidencia científica» para un aprendizaje «inclusivo y no adoctrinante».

La decisión de impartir esta acción responde al «contexto actual de preocupación social» y a las «recomendaciones internacionales», como el Parlamento Europeo, que ha emitido «recomendaciones claras» para que «se forme al profesorado en competencias críticas, orientadas a prevenir el auge del neofascismo y otras ideologías autoritarias».