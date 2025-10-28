Suscribete a
ABC Premium
Directo
Rueda de prensa del Consejo de Ministros: el Gobierno aprueba la ley de enjuiciamiento criminal

La Universidad de León oferta un curso de «pedagogía antifascista» para profesores

Se trata de una microcredencial que tiene entre sus objetivos prevenir el «crecimiento y el auge del neofascismo»

El ojo tecnológico que todo lo ve

La Universidad de León oferta un curso de «pedagogía antifascista» para profesores
L. N. C.
Miriam Antolín

Miriam Antolín

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Microcredencial universitaria en pedagogía antifascista» es el título del curso que oferta la Universidad de León que ha desatado la polémica. Según figura en el díptico y el material promocional de esta formación se trata de una iniciativa dirigida a profesores «en ... activo» y a los «futuros» docentes para que «prevengan el crecimiento y auge del neofascismo».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app