La Universidad de León defiende su curso de «pedagogía antifascista»: «No impone ideologías»

Aseguran que la formación, dirigida a futuros profesores y «activo», está respaldada por la Unión Europea

El «fraude» con la IA deja las primeras expulsiones en la universidad

Valladolid

Desde la Universidad de León salieron ayer al paso de las críticas y en defensa del nuevo título 'Microcredencial universitaria en pedagogía antifascista', cuyo anuncio ha desatado la polémica en las últimas horas. Según figura en el díptico y el material promocional de esta ... formación, se trata de una iniciativa dirigida a profesores «en activo» y a los «futuros» docentes para que tengan «habilidades y estrategias» que les ayuden a «prevenir el crecimiento y auge del neofascismo». Un objetivo que, según detallan desde la institución académica, ya marca el Parlamento Europeo también para «otras ideologías autoritarias».

