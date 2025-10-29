La Universidad de León defiende su curso de «pedagogía antifascista»: «No impone ideologías»

Desde la Universidad de León salieron ayer al paso de las críticas y en defensa del nuevo título 'Microcredencial universitaria en pedagogía antifascista', cuyo anuncio ha desatado la polémica en las últimas horas. Según figura en el díptico y el material promocional de esta ... formación, se trata de una iniciativa dirigida a profesores «en activo» y a los «futuros» docentes para que tengan «habilidades y estrategias» que les ayuden a «prevenir el crecimiento y auge del neofascismo». Un objetivo que, según detallan desde la institución académica, ya marca el Parlamento Europeo también para «otras ideologías autoritarias».

Desde la ULe aseguran también que se trata de una microcredencial dentro del programa impulsado por la Unión Europea -de hecho, cuenta con fondos Next Generation- para convocar iniciativas de este tipo que están dirigidas a personas de entre 25 y 64 años con el objetivo de ofrecer una enseñanza específica dentro de un sector, que en este caso sería el de la docencia, para mejorar competencias o mejorar la inserción laboral.

Expresaron que «lejos de imponer ideologías», esta iniciativa trata de promover la «libertad de pensamiento y la reflexión ética» abordando cuestiones «fundamentales», como la «igualdad, la libertad, el esfuerzo y el feminismo», con herramientas pedagógicas «basadas en la evidencia científica» para un aprendizaje «inclusivo y no adoctrinante».

La decisión de impartir esta acción responde, según dijeron, al «contexto actual de preocupación social» y a las «recomendaciones internacionales», como el Parlamento Europeo, que ha emitido consideraciones «claras» para que «se forme al profesorado en competencias críticas, orientadas a prevenir el auge del neofascismo y otras ideologías autoritarias». «Puede que el nombre de la microcredencial pueda generar confusión o interpretaciones erróneas», reiteró la ULe, pero «se trata de una formación académica rigurosa, ética y orientada a la prevención del extremismo sin sesgo político partidista».

Por ello, remarcaron que la iniciativa, que también lleva el logo del Ministerio de Educación y de la Junta -esta última aseguró no tener nada que ver con este contenido-, «en ningún caso implica que la universidad adopte una posición ideológica». La finalidad es, en cualquier caso, «educativa», subrayaron, «centrada en ideologías que, desde una perspectiva histórica y pedagógica, han atentado contra la democracia y los derechos humanos».

Microcredencial Universitaria en Pedagogía Antifascista.



📚 4 créditos ECTS

💰 Importe: 49,50 €

📅 Preinscripción: del 20 de octubre al 4 de diciembre

➡️ https://t.co/uyF3912xKZ

📅 Matrícula: hasta el 11 de enero

🎓 Para personas entre 25 y 64 años#EligeLoQueTeHaceCrecer #ULE pic.twitter.com/m3aSFllfuD — Universidad de León (@unileon) October 26, 2025

Los destinatarios, según figura en el díptico informativo, son quienes estén desarrollando o piensen hacerlo «su actividad profesional en el ámbito de la educación formal y no formal». Es decir, ser profesor tanto de Infantil, Primaria, Secundaria o Formación Profesional o ser profesional del ámbito de la educación social, la psicología o la intervención comunitaria.

Como responsable de esta formación figura el catedrático de la universidad leonesa y profesor de la Facultad de Educación Enrique Javier Díez Gutiérrez, quien fuera coordinador del Área Federal de Educación de Izquierda Unida de febrero de 2012 a mayo de 2021. Como académicos que impartirán los contenidos figuran otros maestros, pedagogos o sociólogos. Entre los objetivos de una iniciativa que ya ha generado numerosos comentarios y críticas en redes sociales, está, según los organizadores, el de «fortalecer y recualificar el papel del profesorado en activo y del futuro como profesionales de la educación comprometidos con una sociedad más justa y tolerante».