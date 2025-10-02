La Universidad de la Experiencia bate «récord» de alumnos

El denominado 'Programa Interuniversitario de la Experiencia' bate «récord año a año». Así lo aseguró ayer el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante la apertura en Salamanca del nuevo curso de esta iniciativa de formación para mayores de 55 años que en el ciclo anterior consiguió su máximo de participación, con 6.139 matriculados, un 10 por ciento más que el anterior. El plazo para los nuevos inscritos finaliza este mes y todo apunta a que se alcanzará una nueva marca durante este ejercicio.

«Es un modelo de éxito para España», subrayó el jefe del Ejecutivo regional sobre esta acción que promueve el envejecimiento activo y en la que colaboran ocho universidades de Castilla y León.

Las clases arrancan este mes con 600 plazas más y un 10 por ciento de incremento en la financiación -casi 321.000 euros-. Una dotación que para el año próximo subirá también un 30 por ciento, tal y como comprometió el presidente, para que el número de puestos de formación pueda crecer en la misma medida que lo ha hecho este curso.

Además, los itinerarios han pasado de 36 a 44 con un total de 27 sedes presenciales en todas las provincias y otras quince online, destacó Fernández Mañueco. De los 60 alumnos que se inscribieron en 1993 en el primer curso, impartido en la Universidad Pontificia de Salamanca, se ha pasado a más de 6.000, subrayó, y más del 70 por ciento son mujeres. Otro aspecto que remarcó el dirigente regional fue la «satisfacción» de los participantes, con un 90 por ciento de ellos que asegura estar «muy» contento con el programa. «Ese reconocimiento es nuestra mayor recompensa», expresó el presidente, antes de agradecer el «ejemplo», el «trabajo» y el «sacrificio» de los mayores por Castilla y León.

Noticia Relacionada Los alumnos universitarios de nuevo ingreso suben un 8 por ciento este curso Miriam Antolín Mañueco vincula el alza con la bajada de tasas y la subida de las becas. La previsión es que este año se superen los 100.000 matriculados en las cuatro instituciones académicas públicas

«Sois auténticos activos sociales», defendió Mañueco. «Vuestra experiencia es un faro que nos guía y nos ilumina», afirmó en un acto en el que se rindió homenaje a la alumna de la también denominada Universidad de la Experiencia de mayor edad, Visitación, de 101 años, y a los inscritos con más antigüedad dentro del programa, uno matriculado en la Pontificia de Salamanca y otro en León. «Sois ciudadanos de primera y os merecéis oportunidades», recalcó el líder del Gobierno autonómico, quien se refirió a otras acciones, como el reciente 'Carné de los 60', con casi mil empresas que ofrecen «ventajas» a este colectivo o el 'Club de los 60', con más de 360.000 socios.