La unión de las ferias AR-PA e Intur, un «éxito» con más de 36.000 visitas

Santonja cree que la «integración» de ambas está «conseguida» en este segundo año

El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, hace balance de las ferias AR-PA e Intur celebradas en Valladolid
El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, hace balance de las ferias AR-PA e Intur celebradas en Valladolid ICAL
Miriam Antolín

Miriam Antolín

Valladolid

Las ferias AR-PA Turismo Cultural e Intur, celebradas durante el pasado fin de semana en Valladolid, cerraron ayer sus puertas con un balance «extraordinario». «Un éxito» que ha superado los 36.000 visitantes -entre un dos y tres por ciento más que la ... edición anterior-, ha considerado este domingo el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, al presentar los datos de una cita que se celebró en la Feria de la capital vallisoletana.

