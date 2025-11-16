La unión de las ferias AR-PA e Intur, un «éxito» con más de 36.000 visitas

Las ferias AR-PA Turismo Cultural e Intur, celebradas durante el pasado fin de semana en Valladolid, cerraron ayer sus puertas con un balance «extraordinario». «Un éxito» que ha superado los 36.000 visitantes -entre un dos y tres por ciento más que la ... edición anterior-, ha considerado este domingo el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, al presentar los datos de una cita que se celebró en la Feria de la capital vallisoletana.

Por segundo año consecutivo, ambos eventos coincidieron en fecha y recinto y el titular del Cultura ha asegurado que la integración «ya está plenamente conseguida».

En esa línea, ha expresado que desde la Junta se ha apostado por un «modelo distinto» de unión de ambas ferias porque «una de las grandes fortalezas» de la Comunidad es «el turismo cultural, enogastronómico y de naturaleza». «De ahí esa fusión», ha manifestado. La Consejería ha programado más de 200 actividades, ha resaltado, por lo que durante las jornadas de celebración la Feria de Valladolid se ha convertido en «punto de encuentro, de debate y de reflexión». Esa es «nuestra apuesta», explicó Santonja, que ha abogado por «el diálogo bien encauzado a partir de trabajos y opiniones fundamentadas».

En AR-PA han participado 64 entidades, 23 instituciones y 12 empresas tecnológicas y en el apartado dedicado a las familias, más de 1.200 personas, El consejero ha considerado esta afluencia algo «muy importante» porque «el porvenir está en manos de la gente más joven y la vinculación con el patrimonio hay que desarrollarla lo antes posible».

Además, detalló que las catas enogastronómicas celebradas en la Feria Internacional de Turismo de Interior, Intur, han atraido a más de 1.000 visitantes. El consejero se ha referido, además ,al congreso incluido en AR-PA bajo el título 'En mitad del campo'. Una cita que ha definido como un «hito muy importante».

«Tenemos un patrimonio en buena medida enraizado en núcleos muy pequeños de población o sencillamente en mitad del campo», recordó. Por ello, indicó que el nombre de esa cita es una «declaración de intenciones» porque hay que buscar «nuevos modelos de gestión» que permitan «dejar ese patrimonio en su sitio». «No se trata de, como se hizo en los años 40, vaciar de contenido esos lugares para llevarlo a las ciudades. Están donde tienen que seguir estando, en mitad del campo», ha defendido.

Negocios

Santonja ha subrayado también los más de 15.000 contactos comerciales desarrollados en el apartado 'Intur Negocios', al que han acudido 72 compradores de países como Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Finlandia, Alemania, Grecia, Italia, India, Japón o México. Por último, el consejero ha abogado por «seguir mejorando» y apostó por «cuidar» al visitante.

En ese sentido, ha asegurado que Castilla y León debe ofrecer «turismo de calidad», así como «profesionalizar la gestión del turismo, del patrimonio y la oferta».

Por su parte, el director de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso, aseguró que con la unión de ambos eventos se ha producido «una perfecta simbiosis». «Era un objetivo ambicioso pero alcanzable, ambas ferias se retroalimentan y aportan lo mejor sus valores», concretó.