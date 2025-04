Unamuno 'cobra vida' en la Universidad de Salamanca gracias a la inteligencia artificial

El profesor jubilado de la Universidad de Salamanca Ángel Lozano presentó ayer en sociedad el nuevo avatar digital de Miguel de Unamuno, un clon con su voz original, capaz de responder en base a los textos del rector perpetuo. La puesta de largo del proyecto, encabezado por Lozano, tuvo hoy lugar en el salón rectoral de la Casa-Museo Unamuno, con la presencia del rector, Juan Manuel Corchado, y del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, así como de miembros de la comunidad universitaria y del entorno 'unamuniano'.

El exdocente explicó, en declaraciones recogidas por Ical en la calle Libreros, que se inspiró en un capítulo de la serie Star Trek, en el que uno de los personajes aparecía leyendo un libro de Miguel de Unamuno, traducido al inglés, en lo que simulaba ser el año 2.399. «A mí me extrañó mucho un guiño así del guionista, y con esa disculpa, empecé a pensar en la inmortalidad de Unamuno, que en 'Me destierro a la memoria' dice: 'Si tú, lector, me lees, yo vivo'», afirmó.

Mediante tecnologías 2D y 3D, «y otras más modernas», los desarrolladores fueron logrando activar el avatar de Unamuno y haciéndole hablar, «clonando, perfectamente, la única voz que hay en la Biblioteca Nacional». Lozano explicó que, en el trabajo realizado para esta iniciativa, han sido «muy respetuosos» con su figura, «no siendo frívolos y ateniendo siempre a sus textos».

En este sentido, el exprofesor ahondó en que el avatar responde a preguntas que tengan respuesta en el archivo de Unamuno. «No le preguntas que si quiere un café, que te dirá que no sabe, porque eso no está en los archivos de Unamuno», recalcó. «Yo una vez le puse un ejemplo tonto y no sabía responder», matizó.

A partir de ahí, según Lozano, se trata de un prototipo que hoy se expone para que el público lo conozca y las instituciones, empezando por la propia Universidad, puedan utilizarlo con fines, sobre todo, turísticos. «Hemos querido a presentarlo ahora porque ya no llegábamos, necesitábamos financiación. Esto cuesta tiempo y dinero. No es algo chabacano, hemos cuidado mucho la figura de Unamuno», añadió el exprofesor.

Sobre su motivación para realizar el proyecto, Ángel Lozano apuntó al valor de la inmortalidad de Unamuno. «Es un viaje hacia el pasado y hacia el futuro. Y que, en el futuro, Unamuno puede estar presente, diciendo cosas que dan prestigio a la Universidad de Salamanca». Por ejemplo, como guía en el entorno universitario. A nivel de proyección, el profesor explicó que, aunque aún no es capaz, el objetivo es que el avatar pueda ofrecer interactividad al usuario.