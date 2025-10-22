UEMC: campus y títulos renovados para el nuevo curso

La Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid ha dado comienzo a un nuevo curso académico cargada de novedades. Por un lado, sus 5.500 alumnos -cerca de 2.500 con carácter presencial- estrenan este año un campus ampliado que «duplica el espacio para docencia e investigación» ... . Actualiza, además, su catálogo de titulaciones y redobla los esfuerzos en la tarea científica. En total, ofrece quince grados, ocho dobles titulaciones -dos de ellas internacionales-, dieciocho másteres y un programa de doctorado. Cuarenta programas oficiales de una oferta educativa que «completa este curso un proceso de renovación iniciado hace cuatro años y culminará su actualización para adaptarse tanto a las exigencias de los nuevos marcos normativos como a las demandas de un mercado laboral cambiante, que exige una oferta académica viva y adecuada», explicaba el rector, David García López, en el acto de apertura del nuevo curso académico.

Se trata de un proceso «que no va a parar», aseguró, y que exige «un esfuerzo enorme, a menudo invisible: desde el diseño de los planes de estudio, con la participación de empresas y profesionales de referencia en cada uno de los sectores, hasta su implantación completa y efectiva». «Este proceso exige un esfuerzo coral, muy bien afinado», concretó. Además, el máximo responsable de la Universidad Europea Miguel de Cervantes subrayó que la «exploración constante» de nuevas maneras de aprender «forma parte del ADN de esta institución y de los «grandes profesionales que la conforman», como lo demuestran los 19 proyectos de innovación educativa desarrollados el curso pasado, que se suman a más de un centenar puestos en marcha desde 2016, lo que muestra a un claustro «preocupado y ocupado en optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar en aulas, físicas y virtuales».

Entre las titulaciones más demandas en la modalidad presencial destacan un año más las vinculadas a las Ciencias de la Salud (CAFD, Fisioterapia, Odontología, Psicología o Enfermería), mientras que otras enseñanzas como Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Informática o de Organización Industrial siguen teniendo un importante tirón entre los estudiantes. Si se tiene en cuenta la opción semipresencial, son Nutrición Humana y Dietética o Criminología las titulaciones estrella. Ya en los posgrados, sobresalen el nuevo máster en Tecnología Educativa y Competencia Digital Docente, junto al de Prevención en Riesgos Laborales o el de Psicopedagogía.

Nuevos espacios

Este es el curso también en el que la UEMC estrena la ampliación de sus instalaciones. El doble de espacio tanto para la docencia como para la investigación. Pero también nuevos «entornos de aprendizaje y de convivencia» para los estudiantes y el resto de la comunidad educativa. Y es que la institución académica vallisoletana ha puesto en marcha de cara a este nuevo curso el denominado Edificio 03 y el acondicionamiento de la plaza central, que suma ahora 2.000 metros cuadrados de extensión a este lugar donde los estudiantes comparten experiencias. La nueva construcción dispone de una veintena de aulas, un salón de actos con capacidad para 150 personas y una sala polivalente -el denominado Espacio UEMC+- preparado para acoger eventos de diversas características. La incorporación de este nuevo edificio permitirá «dar un giro al campus», destinando esta construcción principalmente a la docencia y concentrando en el Edificio 02 los laboratorios y actividades asistenciales de titulaciones del área de la salud.

Una ampliación que, según indicó ya en su inauguración García López, nace «de una necesidad real, de índole académica». En los últimos cinco años el número de estudiantes matriculados en la Miguel de Cervantes se ha incrementado en un 42 por ciento. «Un crecimiento que refleja dos realidades; que la demanda existe y que la Universidad sabe responder a ella con una oferta formativa cuidada, equilibrada, moderna y conectada con las necesidades reales de la sociedad, lo que exige dinamismo a la hora de implantar y modernizar titulaciones, y también instalaciones», dijo.

Y en investigación, otra de las apuestas del curso recién abierto, ya el pasado ciclo académico fue «especialmente productivo», apuntó el rector en el acto de apertura. «En los 22 cursos académicos que nos han visto crecer, nunca la UEMC generó tanto conocimiento», detalló, haciendo hincapié tanto en la producción científica como en la integración de estudiantes en grupos de investigación emergentes y consolidados, «lo que supone un indicador claro del dinamismo y la implicación de nuestros estudiantes en labores de investigación», como también lo hacen patente las dos cátedras de empresa creadas el curso pasado, a las que pronto se sumará una tercera.