EDUCACION

UEMC: campus y títulos renovados para el nuevo curso

La universidad vallisoletana amplía sus instalaciones con una oferta de 40 títulos y un impulso a la investigación

Geopolítica: «un momento de cambio radical» al que «engancharse»

Acto de apertura del curso académico en la Universidad Europea Miguel de Cervantes
Acto de apertura del curso académico en la Universidad Europea Miguel de Cervantes ABC
Miriam Antolín

Miriam Antolín

Valladolid

La Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid ha dado comienzo a un nuevo curso académico cargada de novedades. Por un lado, sus 5.500 alumnos -cerca de 2.500 con carácter presencial- estrenan este año un campus ampliado que «duplica el espacio para docencia e investigación» ... . Actualiza, además, su catálogo de titulaciones y redobla los esfuerzos en la tarea científica. En total, ofrece quince grados, ocho dobles titulaciones -dos de ellas internacionales-, dieciocho másteres y un programa de doctorado. Cuarenta programas oficiales de una oferta educativa que «completa este curso un proceso de renovación iniciado hace cuatro años y culminará su actualización para adaptarse tanto a las exigencias de los nuevos marcos normativos como a las demandas de un mercado laboral cambiante, que exige una oferta académica viva y adecuada», explicaba el rector, David García López, en el acto de apertura del nuevo curso académico.

