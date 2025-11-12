Suscribete a
Escucha las noticias de este miércoles 12 de noviembre

Turismo mira a los eclipses y al Año Compostelano para atraer a visitantes extranjeros

La Junta invertirá dos millones para apuntalar la internacionalización de las visitas

Gonzalo Santonja: «Mucho antes de fin de año Las Médulas estarán como estaban»

El consejero Gonzalo Santonja saluda al socialista Martín Benito antes de comenzar la comparecencia en las Cortes ICAL
Henar Díaz

Henar Díaz

Valladolid

El Año Santo Compostelano de 2027 y el turismo estelar, aprovechando que los eclipses podrán ser vistos desde la Comunidad en los próximos tres años, serán dos de los pilares que sustenten el nuevo programa de promoción internacional de Castilla y León, para el que ... la Junta destinará dos millones de euros. A estos dos ejes se sumarán el desarrollo de una campaña de turismo religioso, patrimonial y cultural con la vista puesta en México y Estados Unidos, y el impulso al turismo de la Raya Ibérica con Portugal, «tomando como base la gastronomía». Así lo avanzó el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, durante su comparecencia en las Cortes para presentar los presupuestos de su departamento para 2026 y de la Fundación Siglo.

