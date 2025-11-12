Turismo mira a los eclipses y al Año Compostelano para atraer a visitantes extranjeros

El Año Santo Compostelano de 2027 y el turismo estelar, aprovechando que los eclipses podrán ser vistos desde la Comunidad en los próximos tres años, serán dos de los pilares que sustenten el nuevo programa de promoción internacional de Castilla y León, para el que ... la Junta destinará dos millones de euros. A estos dos ejes se sumarán el desarrollo de una campaña de turismo religioso, patrimonial y cultural con la vista puesta en México y Estados Unidos, y el impulso al turismo de la Raya Ibérica con Portugal, «tomando como base la gastronomía». Así lo avanzó el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, durante su comparecencia en las Cortes para presentar los presupuestos de su departamento para 2026 y de la Fundación Siglo.

Las cuentas, según detalló, dispondrán de algo más de 221 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3,35 por ciento respecto a 2024, una subida gracias al aumento del crédito autónomo, que permite compensar la desaparición progresiva de los fondos Next Generation. «Queremos responder a las necesidades reales de Castilla y León y hacerlo escuchando a todos, desde el conocimiento directo y con una disposición plena a la cooperación entre administraciones, y a la colaboración con entidades, profesionales y con el conjunto de cuantos habitamos esta tierra», expuso, antes de desgranar al detalle sus cuentas. Destacan, entre las partidas, el «especial apoyo» a la recuperación de Las Médulas tras los incendios. También, los 3,2 millones comprometidos para la restauración del patrimonio industrial minero, con proyectos como la protección de los hornos altos de la Ferrería de San Blas en Sabero y la ampliación del Museo de la Siderurgia. Además, Santonja anunció casi un millón para la restauración del pórtico de la Catedral de León y de los cruceros norte y sur, y otros 3,7 millones para continuar desarrollando el proyecto 'KHN Retech', que contempla, entre otras actuaciones, la monitorización de 101 bienes de interés cultural y la creación de un laboratorio móvil para evaluar dichos bienes.

Ampliar el Museo de Burgos

Si las Cuentas salen adelante, importante será también la partida para la ampliación «urgente y necesaria» del Museo de Burgos, «desbordado por sus fondos», significó el consejero. Para esta actuación, que responde a «una reivindicación histórica» de la provincia, la Junta dispondrá de 2,5 millones. Otros 4,3 estarán destinados a proyectos de empresas, asociaciones, fundaciones y entidades locales, añadió Santonja, que garantizó también las partidas destinadas a eventos de «alto impacto» como los distintos festivales internacionales.

Desde la oposición, el procurador socialista José Ignacio Martín Benito tildó las Cuentas de «cicateras» y acusó a la Consejería de «tomar el pelo» a la ciudadanía al incumplir acuerdos alcanzados en las Cortes, como el de dedicar el uno por ciento del Presupuesto consolidado a la conservación del Patrimonio Histórico. Advirtió del «riesgo» que supone, como se ve en situaciones como el «destrozo» de las ruinas del castillo de Torre Mocha en Salamanca, Bien de Interés Cultural.