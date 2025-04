Tudanca pone fin el martes a diez años como portavoz en las Cortes de Castilla y León

Luis Tudanca dirá adiós a su etapa como portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León el próximo martes. Ese día hará su última pregunta al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, dentro de la sesión de Control al Ejecutivo. Será entonces cuando ponga fin a casi diez años como procurador en el Parlamento autonómico en los que ha sido la voz de los socialistas.

Un día después, el pleno de las Cortes votará su designación como senador autonómico, un puesto vacante desde que la pasada semana renunciase, para dejar libre el puesto, quien fue elegido por la misma Cámara para esa función, el salmantino Fran Díaz. No habrá problemas para que se apruebe la designación, ya que tras la modificación de la Ley, que realizaron PP y Vox, con un único sí saldría adelante, un hecho que ayer se encargó de recordar el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes quien no quiso avanzar cuál será el sentido del voto de los populares. No obstante, reconoció «la labor de Tudanca al frente de la Portavocía». «Aunque las diferencias ideológicas están, es justo reconocer su dedicación y dar la bienvenida a la nueva portavoz, Patricia Gómez», señaló el leonés.

Al nuevo equipo socialista deseó que «lleven los debates con acierto y responsabilidad y sean firmes y respetuosos en la Cámara».Más claro lo tienen, en cuanto a la votación, en las filas de Vox, cuyo portavoz, David Hierro, ya anunció que sus procuradores señalarán el no a la designación del socialista. «Nunca vamos a facilitar el acceso a las instituciones al PSOE porque no hay un PSOE bueno», sentenció y auguró que Carlos Martínez, el secretario autonómico socialista, «que es quien dirige el grupo, aunque no sea procurador, va a hacer bueno a Tudanca».

La Junta de Portavoces se reunió ayer en las Cortes para organizar el pleno de la próxima semana, el de la despedida. En ella ya no estuvo el burgalés que, oficialmente, sigue siendo el portavoz. Sí participaron Patricia Gómez y quien ya es viceportavoz, Nuria Rubio, demostrando así que la nueva dirección del Grupo Socialista ya ha cogido las riendas.