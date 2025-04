Tudanca, designado senador autonómico con 32 votos a favor de los 81 del pleno de las Cortes

El todavía procurador del PSOE Luis Tudanca ha sido designado este miércoles senador autonómico por Castilla y León con 32 votos a favor -28 de ellos de su grupo parlamentario- 18 en blanco y 31 nulos. En este último caso se trata de los parlamentarios del PP que han incluido en la papeleta de la votación un 'no' que invalida el voto pero deja constancia de su oposición al nombramiento.

La votación en el pleno de las Cortes ha sido con urna y en secreto, mediante llamamiento individual a los procuradores que se han enfrentado a una papeleta con el nombre de Luis Tudanca en la que simplemente debían poner una cruz en la casilla si estaban de acuerdo con el candidato o dejarla en blanco, como Vox anunció que haría y ha hecho. También los tres miembros de UPL y los tres de Soria ¡Ya! han votado en blanco, según ellos mismos han confirmado, mientras que otros apoyos, también ratificados, han sido de Francisco Igea y Pablo Fernández (Podemos).

Sin embargo, los populares han querido ir más allá al querer dejar constancia expresa de su rechazo a que el burgalés diese el salto al Senado, tras dejar su responsabilidad como portavoz socialista y como procurador, una renuncia, esta última, que hará efectiva en las próximas jornadas. La pasada semana, además, dejó su puesto el que entonces era senador autonómico, el socialista salmantino Fran Díaz, un hueco que será ahora ocupado por el burgalés.

Luis Tudanca pone así punto y final una etapa de diez años como parlamentario en las Cortes de Castilla y León. Tras su designación como senador, ha señalado que se despide «con buen sabor de boca porque en política, como en la vida, lo más importante que uno se lleva son los afectos y yo me he llevado durante estos diez años los afectos de mucha gente y he sentido el cariño y el respeto fuera de la política».

«Uno se va con la sensación de haberlo dado todo, de haber trabajado y hecho todo lo que está en mi mano para que Castilla y León tenga ese futuro que se merece y que se le ha negado durante tanto tiempo», ha concluido.