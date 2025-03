Tudanca anima a los ciudadanos a elegir entre «la Europa de Nadia Calviño y la de Rodrigo Rato»

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca animó este miércoles en Burgos a la ciudadanía a elegir entre la «Europa de Nadia Calviño», que afirmó que ha logrado que España sea la «locomotora económica de Europa», frente a la Europa de Rodrigo Rato y el «milagro económico y los recortes». Así lo indicó durante su intervención en el acto de campaña que celebró el PSOE en Burgos, donde arropó a la candidata al Parlamento Europeo, Iratxe García, junto a la portavoz de la CEF-PSOE, Esther Peña, y el secretario general de la Agrupación local del PSOE de Burgos, Daniel de la Rosa.

El líder socialista defendió así la política económica del PSOE, poniendo en valor los fondos europeos y el incremento del salario mínimo interprofesional, la garantía de las pensiones o el crecimiento económico «que ha logrado que en España haya más gente trabajando que nunca antes en la historia».

De esta forma, Tudanca advirtió a la ciudadanía burgalesa que se congregó en el barrio de Gamonal de la «trascendencia» de estas elecciones europeas, en las que «por primera vez en los últimos 40 años se puede retroceder». «Volver a tiempos oscuros y tener en las instituciones europeas a los que quieren destruir Europa, destruir los cimientos, el Estado de Bienestar y la Europa de la igualdad y la justicia social», advirtió Tudanca, que animó a elegir una Europa que «crea en la sostenibilidad» , la lucha contra el cambio climático, y ayude a «luchar contra la despoblación», informa Ical.

En este punto lamentó que en los últimos años, mientras España «ha crecido como nunca», Castilla y León «se ha hecho más pequeña». «Ni queremos, ni podemos», afirmó, por lo que emplazó a los burgaleses a votar por la candidatura socialista al Parlamento Europeo en los próximos comicios del 9 de junio.

Noticia Relacionada El 9J da vueltas al «muro» Montse Serrador PP y PSOE avanzan en su campaña electoral con ataques y reproches mutuos de actitudes de «intolerancia» y frentismo

Asimismo, en referencia al reconocimiento de Palestina, el secretario general del PSCyL tachó de «miserable» al PP por «cambiar de posición solo para debilitar a Sánchez», y afirmó que su partido está «orgulloso de estar en el lado correcto de la historia, defendiendo que haya dos estados, paz y seguridad».

«Uno empieza a estar harto de que cada vez que pasa algo, saquen la carta de la banda terrorista. No hay ni un solo socialista que no haya llorado con cada asesinato de ETA. No hay víctimas de primera ni de segunda. No vamos a permitir que usen los muertos para hace campaña electoral», concluyó al respecto.