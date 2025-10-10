Suscribete a
El TSJ ratifica la prohibición de construir dos plantas fotovoltaicas en Renedo de Esgueva (Valladolid)

Los dos parques no respetaban la distancia mínima al casco urbano y atentaban la ordenación del territorio

Niños en el Valle de los 6 Sentidos (Renedo de Esgueva)
Niños en el Valle de los 6 Sentidos (Renedo de Esgueva) Ical

Valladolid

El Tribunal Superior de Justicia desestimó el recurso de apelación que interpuso la empresa Inver Generación (del grupo Ríos Renovables) contra la denegación de la autorización para construir dos plantas fotovoltaicas en Renedo de Esgueva y confirmó así la sentencia del Juzgado ... que declaró conforme a derecho la negativa del Ayuntamiento a autorizar dichas plantas.

