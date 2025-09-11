Tres investigados por introducir droga en un alimento durante la verbena de las fiestas de Saldaña (Palencia)

La Guardia Civil ha investigado a tres personas, dos hombres de 39 y 36 años y una mujer de 25, todos ellos de nacionalidad española, por elaborar y distribuir un alimento con sustancias estupefacientes en una verbena de la localidad palentina de Saldaña, según has informado fuentes del Instituto armado.

Los hechos se produjeron poco antes de las 6.00 de la madrugada de este miércoles, 10 de septiembre, cuando dos personas distribuyeron un alimento que contenía sustancias estupefacientes, con conocimiento previo de este extremo, entre varios de los asistentes a la verbena de final de fiestas de la localidad de Saldaña, que posteriormente ocasionó dolores gastrointestinales, mareos y vómitos a diez personas.

Estas personas se desplazaron hasta el centro de salud de la localidad, donde fueron atendidos. Cuatro de ellos fueron derivados al Hospital Rio Carrión de Palencia y uno de ellos permanece ingresado.

Tras las primeras investigaciones efectuadas por la Guardia Civil y la denuncia de una persona por estos hechos, se ha podido identificar a la persona que elaboró ese alimento y a los dos que lo distribuyeron, por lo que se investiga a los tres por un delito contra la salud pública.