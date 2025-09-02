Los toros de la ganadería portuguesa Rosa Rodríguez han dejado este martes tres heridos en el tercer encierro de Cuéllar (Segovia), en un recorrido que tuvo velocidad, precisión y peligro, pero lejos del caos registrado el lunes.

Sin embargo, tres personas han resultado heridas en su transcurso, uno de ellos un joven de 20 años por una cornada en la cara posterior de la pierna derecha. Con una trayectoria de diez centímetros y afectación en el gemelo derecho, ha sido intervenido en la enfermería de la Plaza de Toros, según ha confirmado el Ayuntamiento.

Los mozos han acompañado a pie la apertura de los Corrales del Cega, con una salida limpia y rápida de los bueyes y de los toros de Rosa Rodríguez. Aun así, como ya es habitual, los caballistas no han podido parar a los astados en los pinares. También otra persona ha sufrido un traumatismo cranoencefálico y una tercera, una herida ocular por un golpe.