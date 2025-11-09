Al menos tres heridos en una pelea multitudinaria en la localidad zamorana de Benavente

Esta madrugada, por motivos que se desconocen, varias personas se han enzarzado en una pelea en el centro de Benavente (Zamora), que ha terminado con un herido de 53 años trasladado a un centro hospitalario y al menos otros dos atendidos en el lugar.

El aviso ha llegado unos minutos después de las tres de la mañana, tal y como ha referido el servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2, y en el mismo se pedía asistencia para un hombre de en torno a los cincuenta años que estaba herido e inconsciente. Así, se pone sobre aviso y en movimiento a la Guardia Civil, a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

El altercado multitudinario había tenido lugar en la calle Sancti Spiritus, y allí se encuentra efectivamente a un varón de 53 años que es trasladado al hospital de Benavente por la ambulancia de soporte vital básico. También se da de alta en el lugar tras ser atendidos a otros dos varones, de 43 y 17 años, respectivamente.