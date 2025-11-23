Suscribete a
Tres detenidos en Valladolid pertenecientes a una banda especializada en robos de piezas de coche

Las robaban en fábricas de automoción para venderlas en el extranjero y se detectó su presencia en Valladolid y Palencia

P. N.

C. R.

Valladolid

Tras los pasos de una banda que se dedicaba a robar piezas de coche en fábricas de automoción, agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a tres hombres polacos sospechosos de ello, desmontando así el grupo criminal.

Arrestados los pasados 19 y ... 20 de noviembre como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, el Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial da con estas tres detenciones la operación por finalizada con éxito, tal y como ha explicado en un comunicado.

