Tres detenidos en Valladolid pertenecientes a una banda especializada en robos de piezas de coche

Tras los pasos de una banda que se dedicaba a robar piezas de coche en fábricas de automoción, agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a tres hombres polacos sospechosos de ello, desmontando así el grupo criminal.

Arrestados los pasados 19 y ... 20 de noviembre como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, el Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial da con estas tres detenciones la operación por finalizada con éxito, tal y como ha explicado en un comunicado.

La operación había comenzado a raíz del aviso (el pasado 13 de noviembre) desde la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de Madrid, que alertaba de que el grupo estaba operando en las provincias de Valladolid y Palencia. Los investigados se dedicaban a sustraer piezas de vehículos en fábricas para su posterior envío al extranjero, lo que hacía de estos dos polos especialmente atractivos para su actividad delictiva.

La investigación llevó a poner en el punto de mira a tres personas alojadas en un camping en el término municipal de Valladolid. Se desplazaban en un turismo y en una furgoneta. A continuación, se consiguió relacionar a los detenidos con un robo con fuerza denunciado por una empresa dedicada a la fabricación de módulos y polímeros para automoción que había tenido lugar la noche del 14 de noviembre. También se detectaron «movimientos similares» en relación con otra empresa del sector.

El día 19 de noviembre, en el marco de un dispositivo policial, se procedió a la detención de los tres sospechosos, cazados 'in fraganti'. En el interior de la furgoneta se hallaron 668 piezas de automoción (defensas, difusores, parrillas, perfiles cromados, bloques absorbedores de impactos, entre otros), además de herramientas utilizadas para el desmontaje.

Posteriormente, con autorización judicial, se practicó un registro en el domicilio de los detenidos, donde se encontró una cantidad notable de piezas parecidas.

Los tres detenidos fueron conducidos a dependencias policiales para continuar con las diligencias y una vez se finalizó el atestado policial se les puso a disposición del juez, quien determinó el inmediato ingreso en prisión de los arrestados.

A pesar de este éxito, la Policía Nacional mantiene abiertas las pesquisas para determinar el alcance total de la actividad delictiva, dado el carácter interprovincial e internacional de la organización. También ha añadido que trabaja para identificar a todas las empresas perjudicadas.