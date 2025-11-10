Tres detenidos por robar 1.460 kilogramos de cableado de cobre en Sena de Luna (León)

La Guardia Civil ha detenido a tres vecinos de Asturias en Sena de Luna (León) como presuntos autores de un delito de robo con fuerza de 1460 kilogramos de cableado de cobre.

Este pasado domingo de madrugada, una patrulla del puesto de San Emiliano ( ... León), que sondeaba en labores de persecución de delitos contra el patrimonio, identificó una furgoneta de color blanco en el punto kilométrico 88 de la AP-66, sentido a Asturias.

En el interior del vehículo viajaban tres hombres que por su actitud despertaron las sospechas de los agentes, por lo que se decidió inspeccionar el interior del vehículo, donde se localizaron dos radiales y hasta 1.460 kilos de cableado de cobre cuya procedencia no pudieron acreditar, por lo que se les detuvo. Continúan las investigaciones para esclarecer la procedencia del material intervenido y las diligencias instruidas junto con los detenidos y el cable intervenido fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de León.

