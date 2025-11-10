Suscribete a
Tres detenidos por robar 1.460 kilogramos de cableado de cobre en Sena de Luna (León)

Fueron interceptados en la AP-66 y detenidos por una patrulla de San Emiliano

Guardia Civil

ABC

León

La Guardia Civil ha detenido a tres vecinos de Asturias en Sena de Luna (León) como presuntos autores de un delito de robo con fuerza de 1460 kilogramos de cableado de cobre.

Este pasado domingo de madrugada, una patrulla del puesto de San Emiliano ( ... León), que sondeaba en labores de persecución de delitos contra el patrimonio, identificó una furgoneta de color blanco en el punto kilométrico 88 de la AP-66, sentido a Asturias.

