Tres detenidos por propinar una violenta paliza a un joven en el centro de Burgos

Un cuarto individuo aún sin identificar habría participado de la golpiza, que comenzó tras negarse la víctima a dar dinero

Detención de uno de los agresores que intervinieron en la paliza
C. R.

Valladolid

Una violenta paliza hace algo menos de un mes desencadenó en Burgos la búsqueda de los agresores, y ahora la Policía Nacional ha identificado y detenido a tres de los cuatro individuos que la propinaron. De entre 19 y 34 años, todos están ... siendo investigados por un delito de lesiones, y los agentes buscan al cuarto para arrestarlo.

