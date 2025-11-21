Tres detenidos por propinar una violenta paliza a un joven en el centro de Burgos

Una violenta paliza hace algo menos de un mes desencadenó en Burgos la búsqueda de los agresores, y ahora la Policía Nacional ha identificado y detenido a tres de los cuatro individuos que la propinaron. De entre 19 y 34 años, todos están ... siendo investigados por un delito de lesiones, y los agentes buscan al cuarto para arrestarlo.

La agresión tuvo lugar el pasado 26 de octubre. Según la denuncia interpuesta por la víctima -de la que se hace eco una nota policial-, mientras se encontraba de madrugada en la zona de bares de las Bernardas, varios jóvenes a quienes no conocía le abordaron pidiéndole dinero. Como trataron de intimidarle, el joven decidió abandonar el lugar.

Sin más motivo ni razón aparente, los cuatro agresores comenzaron a seguirle, por lo que comenzó a correr. No obstante, le alcanzaron en la calle Amaya, donde le propinaron varios puñetazos hasta que cayó al suelo.

La acometida, a juicio policial con abuso de superioridad y con ánimo de causar grave daño, continuó con la víctima ya tendida en el suelo, donde siguió recibiendo golpes en el rostro y el cuerpo, «e incluso una patada que pudo tener consecuencias aún más graves».

El joven agredido tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el hospital universitario de Burgos, debido a una fractura nasal, diversas lesiones y contusiones en diferentes partes del cuerpo.

Dos de los presuntos autores de estos hechos ya fueron arrestados en mayo de 2024 por una agresión cometida «en un contexto espacial y temporal casi idéntico». Junto con el atestado policial, los tres detenidos han pasado ya a disposición judicial.