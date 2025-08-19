Tres detenidos por lesiones graves tras una pelea en Medina del Campo

Agentes de Policía Nacional junto a la Policía Municipal han detenido en Medina del Campo a tres hombres, dos de ellos imputados como presuntos autores de un delito de lesiones graves, a raíz de una pelea ocurrida el pasado 16 de agosto en la localidad. Una dotación fue avisada a primera hora de la noche de que dos varones habían agredido a un tercero con una arma blanca y que los dos presuntos autores se habían dado a la fuga.

Junto a los agentes locales, encontraron a un hombre que sangraba abundantemente por una herida de la cara y que manifestó haber sido víctima de la agresión. Varios testigos de los hechos indicaron que uno de los presuntos autores de los hechos se encontraba sentado en una terraza próxima, a donde se dirigieron los policías.

El varón, quien tenía la camiseta manchada de sangre se entregó sin presentar resistencia, y fue detenido por la Policía Municipal. Al parecer, para la agresión se había utilizado una remachadora con el mango fracturado y con perfil cortante.

Mientras, la presunta víctima fue trasladada al hospital comarcal de Medina del Campo, donde fue asistida de la herida que presentaba, requiriendo puntos de sutura.

Pese a que el otro supuesto agresor se dio a la fuga, horas más tarde fue detenido cuando se personó en el mismo centro médico para ser tratado de varias heridas que presentaba, entre ellas un profundo corte en la oreja izquierda.

Noticia Relacionada Detenidos dos compañeros de piso en Valladolid por agredirse mutuamente con un cuchillo y un vaso de cristal ABC A los dos se les imputa un delito de lesiones y a uno de ellos, además, un delito de amenazas

Según se pudo determinar en la posterior investigación policial, quien en un principio había sido considerado víctima de la agresión, había propiciado estas heridas impactando y fracturando un vaso de cristal en el rostro del hombre.

Por todos los hechos esclarecidos, un posible disputa de índole particular propició la agresión entre estos individuos quienes ya se conocían, determinando que el primero de los arrestados no había participado como autor material de las lesiones y fue puesto en libertad policial.

Tanto el varón con el corte en el rostro como el segundo hombre que acudió al hospital comarcal fueron detenidos e imputados por los agentes de Policía Nacional como presuntos autores de sendos delitos de lesiones graves, quedando en custodia policial. Posteriormente fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que decretó su libertad.