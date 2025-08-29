Los trabajadores de Horse rechazan en referéndum el preacuerdo entre la empresa y CCOO, UGT y SPC

El 54,6 por ciento de los trabajadores de Horse ha rechazado este viernes, en referéndum, el preacuerdo para el primer convenio colectivo de la empresa, suscrito entre la Dirección y CCOO, UGT y SPC, alcanzado el 16 de julio y que los sindicatos han sometido a votación. De hecho, la propuesta que suscribieron permitió la desconvocatoria de huelga prevista para el día siguiente.

Un total de 1.699 trabajadores de las plantas de Valladolid y Sevilla han votado en contra del preacuerdo, sobre un total de 3.113 sufragios recogidos, según fuentes consultadas por Ical. Estaban llamadas a votar casi 3.800 personas, con lo que la participación ha sido del 81,9 por ciento. Lo han respaldado 1.383 trabajadores, mientras que 23 lo hicieron en blanco y ocho fueron nulos.

A partir de ahora, la representación de los trabajadores deberá reiniciar las negociaciones con la empresa.

Con estos resultados, la plantilla de Horse España ha decidido no aceptar la última propuesta realizada por la Dirección de la Empresa. La representación de los trabajadores ha agradecido a toda la plantilla la alta participación en este proceso que se ha desarrollado con total normalidad.

En el mes de julio, ambas partes lo hicieron en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), donde se desconvocó la huelga. Entonces, la Comisión Negociadora consideró que la propuesta reunía las «condiciones necesarias para desconvocarla».