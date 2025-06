Trabajadores y campo se unen contra el cierre de Azucarera en La Bañeza

«Que no desaparezca el cultivo de la remolacha ni los puestos de trabajo». Tanto monta, monta tanto. Porque lo que tienen claro cultivadores y empleados de la molturadora de La Bañeza (León) es que su futuro está tan ligado como lo ... ha estado durante el devenir de una fábrica con casi un siglo de vida a la que su ahora propietario, Azucarera, ha puesto fecha de caducidad. Un plan dentro del «proceso de reestructuración» que la filial en España de Associated British Foods argumenta en el «objetivo de garantizar la sostenibilidad del negocio a largo plazo y recuperar la competitividad del mercado», lo que supone llevarse directamente por delante los 126 puestos de trabajo directos de la factoría. Pero no sólo. En La Bañeza y su entorno estiman que hay unas 1.300 personas que, directa e indirectamente, dependen de la azucarera. Entre ellos, los remolacheros, a quienes la compañía enviaba nada más conocerse sus planes de cierre un documento llamando a la tranquilidad. Pero tienen la mosca detrás de oreja, a la luz de lo que ha ocurrido en otros lugares en los que se fueron cerrando molturadoras y, tras ellas, el cultivo de la raíz fue cayendo.

De ahí el paso en unidad dado por organizaciones sindicales y agrarias, que este martes acudirán a Valladolid, coincidiendo con el pleno de las Cortes de Castilla y León, para expresar sus reclamaciones. El viernes saldrán a la calle en León capital. «La provincia no se puede seguir quedando callada porque no paran de cerrarse industrias», clamaban este lunes en la llamada conjunta a la movilización. Y es que si bien es cierto que el ERE (Expediente de Regulación de Empleo) planteado por Azucarera afectará a 251 empleados «de todos los centros productivos» de la compañía en España, incluidas las oficinas, «la más afectada es La Bañeza», el único punto que borra del todo de su estructura la multinacional dueña entre otras firmas también de Primark. Están todavía en el periodo de consultas de 30 días abierto el pasado 27 de mayo y aunque no atisban avances, «no queremos darnos por vencidos» y «por todos los medios» intentarán evitar el cierre, advertía el presidente del Comité de Empresa, Benigno Pérez. «Sabemos que tiene potencial para seguir molturando. Otra cosa es que quieran o no hacer el azúcar de remolacha», recalcaba Pérez, convencido de que «Azucarera no quiere hacer azúcar de remolacha». MÁS INFORMACIÓN

Yolanda Díaz calla sobre Azucarera y ataca a la Junta sobre el Diálogo Social

Yolanda Díaz calla sobre Azucarera y ataca a la Junta sobre el Diálogo Social La Junta pide a Trabajo que «no autorice» el ERE de Azucarera en La Bañeza (León) «Estamos defendiendo todas las fábricas. Que se siga molturando», subrayaba, en referencia también en la Comunidad a la de Miranda de Ebro (Burgos), que la compañía quiere dejar sólo para refinado y acabar con la molturación, lo que supondrá también que necesitará «muchos menos empleados», además de disminuir también las demandas de otros servicios subcontratados. El ERE propuesto plantea 50 despidos en la mirandesa. Y 26 en Toro, donde Azucarera quiere concentrar toda la molturación de raíz del norte de España. Y los temores de trabajadores de las fábricas y cultivadores son que «en no muy largo plazo» desde la compañía «digan que no es razonable» portear la remolacha a la planta toresana. «Es viable» «Todo el mundo que analiza las cuentas de Azucarera dice que esta empresa es viable y que tiene capacidad de seguir funcionando y generando», defendía el líder de UCCL en León, Juan Antonio Rodríguez, quien advirtía también de que si finalmente cierra la planta de La Bañeza, en unos años «no habrá remolacha ni siquiera en Toro», porque la provincia que puede producir este cultivo industrial es León, con unos rendimientos de hasta 120 toneladas por hectárea, y donde en la última campaña se sembró más de una tercera parte de las 32.300 hectáreas de remolacha de toda Castilla y León (casi 10.500). Pero, advertía Rodríguez en declaraciones recogidas por Ep, «se lo ha cargado la industria a su antojo y a sus intereses con todo lo que lleva haciendo durante estos años». Y la remolacha, recalcaba, es un cultivo «estratégico», hasta el punto de que actualmente el 30 por ciento de los agricultores que se incorporan al sector en la UE tienen que «echar mano» de esta raíz. Desde Azucarera justifican el cierre en la «reorganización» –mantiene la envasadora de Benavente (Zamora)–, mientras desde los sindicatos critican la falta de avances en la negociación de un ERE que en total en Castilla y León afectaría a 193 personas.

