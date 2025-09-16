Torquemada (Palencia) celebra la XXXI Feria del Pimiento con 53 expositores y el primer Pimiento de Honor

La localidad palentina de Torquemada se prepara para recibir a miles de visitantes el próximo sábado 20 de septiembre con la XXXI Feria del Pimiento, un evento que ensalza el pimiento, producto estrella de la huerta palentina, y consolida la riqueza agroalimentaria de la provincia. La edición de 2025 introduce novedades como el primer Pimiento de Honor, otorgado al periodista César Lumbreras por sus 41 años defendiendo el mundo rural, la participación de productores hortícolas de Palenzuela y un escaparate digital con códigos QR para promocionar a los 53 expositores durante todo el año.

Durante la presentación, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, acompañada por el alcalde de Torquemada, Jorge Martínez, y la concejala de Festejos, María Begoña Sendino, han detallado el programa. Armisén ha felicitado al ayuntamiento por consolidar una feria que, tras tres décadas, impulsa la economía y la cultura local y destacó las buenas perspectivas para la cosecha de pimientos en 2025, tras un 2024 con menor producción.

«El verano cálido y seco ha favorecido una maduración óptima, lo que augura una campaña de gran calidad, aunque con producción limitada», . También resaltó el apoyo de la Diputación al sector agrario, con 85.000 euros invertidos en 43 ferias locales y ayudas a 15 ayuntamientos para eventos gastronómicos. Además, el programa Agropopular de la Cope emitirá en directo desde Torquemada de 8.30 a 10.00, «proyectando la calidad del pimiento a nivel nacional», ha destacado Armisén en declaraciones recogidas por Ical.

Por su parte, el alcalde, Jorge Martínez, ha agradecido el respaldo de la Diputación en promoción turística y digitalización, que ha permitido aumentar los expositores a 53, incluyendo productores locales de cerveza artesanal, vinos de la DO Arlanza, vermú, pan, repostería, huevos camperos y un expositor de aceites de fuera de Castilla y León. Martínez ha destacado el Pimiento de Honor a César Lumbreras y la incorporación de productores de la comarca, como Hortalizas Mauri de Palenzuela, para revitalizar el sector hortícola.

«Palencia tiene una gran tradición, pero cada vez hay menos productores. Queremos visibilizar a quienes apuestan por la huerta», ha afirmado. También presentó el escaparate digital con códigos QR, financiado por la Diputación, para promocionar a los expositores todo el año.

La feria incluirá la XXI edición de las jornadas gastronómicas, con una degustación de productos artesanales a las 13.30 horas y pimientos asados a la leña desde las 18.00 horas. Habrá sorteos de cenas en restaurantes participantes y paseos narrados por los barrios de bodegas, declarados Bien de Interés Cultural, para fomentar el enoturismo. Martínez ha señalado las favorables condiciones de la cosecha, con un pico esta semana que podría extenderse hasta mediados de octubre, aunque expresó preocupación por la escasez de productores: «Es un reto, pero con el apoyo institucional y la calidad del pimiento, confiamos en su continuidad».