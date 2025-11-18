Tordesillas recupera tres joyas «únicas en la historia de la música antigua»

Suscribete a
La presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, inaugura la nueva musealización de la Capilla Dorada ICAL

D. C. L.

Valladolid

Cinco años después de su salida, el Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas ha recuperado tres joyas «únicas» de su patrimonio y de la «historia de la música antigua». Se trata del virginal de Hans Bos -uno de los primeros y más importantes ... constructores de instrumentos de tecla en Flandes-, de 1578; el conocido como 'Realejo de Juana de Castilla' y un clavicordio, ambos fechados en el siglo XVIII. Desde ayer lucen en todo su esplendor en la Capilla Dorada del recinto, el único espacio que se conserva del antiguo palacio de Alfonso XI sobre el cual su hijo, Pedro I, levantó su residencia palatina entre 1354 y 1361 , antes de que la infanta Beatriz de Castilla lo transformara en morada de las monjas clarisas. «Hoy recuperamos memoria y belleza», señaló ayer en declaraciones recogidas por Ical el alcalde de la localidad vallisoletana, Miguel Ángel Oliveira.

