Un tercio de los perceptores de la PAC tienen al menos 65 años

Los más de 17,000 'jubilados' del campo reciben 131 millones, el 17,7% de los fondos

Castilla y León pide al Gobierno que defienda una PAC «sólida» para agricultores y ganaderos

Un tractor, en una imagen de archivo ICAL

Valladolid

El envejecimiento del sector primario sigue avanzando sin un relevo generacional efectivo pese a las medidas de incorporación de jóvenes que existen dentro de una Política Agraria Común (PAC) en pleno proceso de reforma. Y es que un tercio de los perceptores de ayudas ... directas europeas en Castilla y León son personas de 65 ó más años, frente a los menores de 25, que no llegan al uno por ciento.

