Trump presume de logros en la resolución del conflicto en Gaza
La Aemet avisa de «los días álgidos» de la dana Alice, con avisos rojos y naranjas en varias zonas

Tercer parlamentario que dimite esta legislatura por procesos judiciales

Vázquez se suma al salmantino Juan Luis Cepa, investigado por presunta agresión sexual, y el soriano Ángel Hernández, que fue detenido por un supuesto delito de violencia de género

El PSOE de Castilla y León acumula dos dimisiones en las Cortes esta legislatura por asuntos judiciales

Montse Serrador

Valladolid

José Luis Vázquez es el tercer procurador del Grupo Socialista de las Cortes de Castilla y León que deja su escaño esta legislatura al estar inmerso en una investigación judicial. En este último caso, se investiga un presunto caso de prevaricación y malversación de ... caudales públicos cuando el segoviano era alcalde de Real Sitio de San Ildefonso.

