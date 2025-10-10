Tercer parlamentario que dimite esta legislatura por procesos judiciales

José Luis Vázquez es el tercer procurador del Grupo Socialista de las Cortes de Castilla y León que deja su escaño esta legislatura al estar inmerso en una investigación judicial. En este último caso, se investiga un presunto caso de prevaricación y malversación de ... caudales públicos cuando el segoviano era alcalde de Real Sitio de San Ildefonso.

Anteriormente, en agosto del pasado año, el salmantino Juan Luis Cepa, dimitió de todos sus cargos, entre ellos el de parlamentario, tras conocerse la investigación abierta contra él por el TSJ de Castilla y León por un presunto delito de agresión sexual a un menor.

En febrero de 2024, el soriano Ángel Hernández fue detenido por un presunto delito de violencia de género sobre su pareja, por lo que se enfrentará a un juicio en el que la Fiscalía pide para él tres años y nueve meses de prisión por cinco delitos.