La temporada de la media veda comienza «mejor de lo esperado» en Castilla y León

La temporada de media veda de caza comenzó ayer en Castilla y León con un resultado «algo mejor de lo esperado», ya que cada cazador pudo obtener entre 10 y 15 codornices, especificó a Ical el presidente de la Federación de Caza de Castilla y ... León, Santiago Iturmendi, que también señaló que, pese a la ola de incendios que se está produciendo en la Comunidad, especialmente en la zona occidental, la mayoría de provincias han podido desarrollar esta primera jornada de caza «con normalidad».

El sector afronta el periodo con «moderado optimismo» tras una cría de codorniz «muy buena» por la situación vivida en el campo durante la primavera. No obstante, las «extremas» temperaturas registradas en las últimas fechas han originado un «desplazamiento masivo» de las codornices hacia las zonas más altas y frescas, lo que podría condicionar la actividad. Es la previsión que hacen desde la Federación autonómica de caza, que recuerda que el periodo hábil para la media veda, según la propia Ley, se extenderá hasta el tercer domingo de septiembre (en esta ocasión, hasta el día 21).

Una de las novedades de la campaña de este verano es la autorización por parte de la Junta de la caza de la tórtola común en los 276 cotos adheridos al sistema de control efectivo de capturas diarias.

Menos cría de la perdiz

Respecto a la perdiz, señalan desde esta agrupación que según los distintos estudios cinegéticos que han venido realizando en los últimos meses, se han observado «polladas de perdiz cortas o parejas solas y, en algún caso, grupos de machos juntos», lo que les hace pensar que la cría de la perdiz «no ha sido lo buena que se podía esperar en un año con una cosecha excelente». Creen que la gran cantidad de lluvia durante la primavera podría estar detrás del fracaso de las puestas, una noticia «nada esperanzadora» para el sector tras el «excepcional» ejercicio anterior, en el que recuerdan que se recuperaron «notablemente» las poblaciones de especies.

Recuerdan desde la Federación que son hábiles para cazar los martes, jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional y autonómico. En concreto, para las palomas torcaz y bravía, cuyas densidades vuelven a ser «muy altas», se podrán cazar desde el 26 de agosto, mientras que en el caso de la tórtola se abre en una semana, el próximo 30 de agosto, y se podrá realizar los sábados y domingos en los cotos expresamente autorizados. Recuerdan desde esta entidad que para dar cumplimiento a las exigencias de la Comisión Europea, toda captura deberá registrarse en la aplicación móvil Capturcyl: «Va a ser una caza testimonial que va a representar el 1,5 por ciento de las poblaciones. Es algo mejor que nada», añadía al respecto Iturmendi.

En cuanto al cupo de ejemplares por día, en el caso de la codorniz se eleva a 20 mientras que la tórtola el máximo posible es de seis ejemplares.

Desde que en 2022 que son gratis, las licencias se mantienen al alza en la Comunidad. «Hemos pasado de 200.000 cuando antes no llegábamos a 100.000».