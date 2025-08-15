Suscribete a
La temporada de la media veda comienza «mejor de lo esperado» en Castilla y León

«Optimismo moderado» entre los cazadores tras «una buena cría» de la codorniz en primavera

Castilla y León acusa al Gobierno de España de «pretender engañar» a Europa con el censo del lobo

Varios cazadores con sus perros, durante la primera jornada de la media veda
H. D.

Valladolid

La temporada de media veda de caza comenzó ayer en Castilla y León con un resultado «algo mejor de lo esperado», ya que cada cazador pudo obtener entre 10 y 15 codornices, especificó a Ical el presidente de la Federación de Caza de Castilla y ... León, Santiago Iturmendi, que también señaló que, pese a la ola de incendios que se está produciendo en la Comunidad, especialmente en la zona occidental, la mayoría de provincias han podido desarrollar esta primera jornada de caza «con normalidad».

