Tellado fija en Castilla y León el inicio del «cambio político en toda España»

Con el «honor» de que su primera presencia en una Junta Directiva Autonómica desde su designación como secretario general del PP fuera en Castilla y León, Miguel Tellado quiso insuflar ánimos ayer a los suyos, pero también para marcar objetivos a los populares de ... la Comunidad para que sean «la punta de lanza del cambio en toda España» logrando «una mayoría todavía más holgada -llegó a pedir más tarde la «absoluta»-» de la que cuenta el partido en la actualidad. Recordó así que si Pedro Sánchez «no se derrumba antes» y convoca elecciones anticipadas, la «primera batalla» y el inicio «del nuevo ciclo político» se producirá en estas tierras -febrero o marzo del próximo año-, donde confío en «asestar un buen revés al sanchismo». Para ello, y tras poner en valor que el PP de Castilla y León «es uno de los principales pulmones» de los populares en España «por su trabajo extraordinario», llamó a realizar «un esfuerzo capital» porque «vuestros vecinos y vuestro país os necesita».

No rehuyó el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el 'encargo' de Tellado. En su intervención, tan aplaudida como la de Tellado por los presentes -las portavoces del Congreso y el Senado, Ester Muñoz y Alicia García, respectivamente, además de alcaldes, presidentes de provinciales, de diputación y demás cargos-, el salmantino, sin prometer resultados concretos, destacó «la ilusión y ganas» de los suyos: «Estamos más alerta y combativos que nunca y este verano no se puede poner el 'stand-by' ni nos podemos relajar. Unos días de vacaciones y a seguir currando como siempre», trasladó a los asistentes al acto celebrado el Hotel Santa Ana de Valladolid. Con dudas también sobre «cuándo va a romper Sánchez su gobierno», destacó que los populares de la región «estamos preparados para llevar el mensaje del proyecto de Núñez Feijóo hasta el último rincón de Castilla y León y con la firmeza que caracteriza a las mujeres y hombres de esta tierra».

«El agua al cuello»

En lo que también coincidió Mañueco con Tellado es en dedicar buena parte de su discurso a criticar al secretario general de los socialistas. Si el número 2 nacional del PP acusó a Sánchez de haber «destrozado» el país y auguró que «no aguantará mucho más» en La Moncloa porque «ya no se va a levantar, aunque hará daño desde el suelo», el mandatario autonómico no se quedó muy atrás al denunciar «la inestabilidad» que se vive en España con un presidente «con el agua al cuello envuelto en un mar de mentiras». Como su compañero de filas, el presidente de los populares castellano y leoneses previó que Sánchez «no va a salir a flote», al tiempo que criticó que «se aferra al poder aún sabiendo que no tiene solución», lo que, en su opinión, «pone en riesgo el estado de derecho».

Más centrado en los efectos del «ninguneo» a Castilla y León por parte del Gobierno «y sus chapuzas» -recordando en este punto el apagón y el «caos» en ferrocarriles y aeropuertos»- volvió a arremeter contra «el ataque sin precedentes a las libertades» que, para él, supone «que quiera romper la caja común junto a los separatistas». Tras reiterar que «vamos a acudir a los tribunales» frente a la denominada financiación singular, insistió en que este acuerdo «pone en peligro inversiones y el liderazgo en la gestión de los servicios públicos» de la Comunidad, sobre el que instantes antes había presumido del «oro» que suman en educación y en atención a los mayores y la «plata» en Sanidad, «algo que somos la única -comunidad- que puede decir».