La FP suma guía de sostenibilidad y una plataforma de «talento»

La quinta edición de 'FP Talks' ha aterrizado este viernes en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid para hablar de emprendimiento y sostenibilidad en el ámbito de la Formación Profesional. Con un toque fresco y conversacional, se ha dirigido fundamentalmente a docentes de esta rama educativa emulando el famoso formato de charlas motivacionales. También ha presentado dos herramientas: la Guía de Sostenibilidad y una plataforma 'online' - 'FP Talento'– destinada a poner en contacto a los alumnos y futuros profesionales y compañías.

Organizada por la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León, la jornada 'Talento FP, futuro sostenible' también ha contado con la colaboración de la Consejería de Educación. La han inaugurado la responsable de Familia y vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, y la vicepresidenta de Empresa Familiar de Castilla y León, Carmen San Martín, que han estado acompañadas por el director de la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León (Fefcl), Alberto Guerra.

«La Formación Profesional en Castilla y León es todo un modelo», ha halagado también la consejera, que ha recordado que esta cuenta con más 50.000 alumnos según los últimos datos, «un 17 por ciento más que hace cuatro años». Blanco ha llamado así a seguir fomentando ese sector «señero» de la FP Dual, «ese compromiso de formación por parte de la administración, pero también por la de las empresas donde los más jóvenes realizan esas prácticas».

La 'número dos' del Gobierno autonómico ha aprovechado la cita para concretar que el ya anunciado programa 'FP STEAM Mujer' (que añade el Arte a las disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas para fomentar las vocaciones en estas ramas entre el alumnado femenino ) se pondrá en marcha a finales de año.

Proyectos premiados

Más tarde, la mañana ha contado con los testimonios de la CEO de GOI, Yaiza Canosa, o del fundador de Wallapop, Agustín Gómez. Además, se ha hecho entrega de cinco premios a los proyectos de otros tantos centros. El IES Ramón y Cajal (Valladolid) se ha distinguido por su 'Aula de Emprendimiento' como Aula de Excelencia; el también vallisoletano IES Galileo ha recogido el premio de Impacto Regional por 'Domótica fácil' y el de Innovación lo ha obtenido, por 'Mecelot', el IES Alonso Madrigal (Ávila). El galardón por Impacto Social lo ha ganado el CIFP Ciudad de Zamora con 'Los Juegos sin Hambre' y el salmantino IES Venancio Blanco se ha coronado en la categoría de Sostenibilidad por 'Molino de Tierra de Campos'.