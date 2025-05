Subir al tren en Soria, misión imposible

Que la principal aspiración de una provincia sea conseguir que llegue un tren de alta velocidad y que, por supuesto, pare, es lo habitual aunque, afortunadamente, cada vez son menos las que no disponen de este medio de transporte. Resulta más sorprendente, sin embargo, que, ... en otros casos, los esfuerzos aún se pongan en que el servicio ferroviario sea de cierta calidad o, al menos, digno. Y luego están quienes, a día de hoy, ni siquiera cuentan con un ferrocarril para sus desplazamientos, como sucede en la provincia de Soria, donde sus vecinos no pueden ni ver pasar el tren desde que el 1 de abril se cortó la línea que les une con Madrid y con Zaragoza, a la altura de Sigüenza.

Una suspensión provocada por las obras para adecuar esta infraestructura a los servicios de la futura autopista ferroviaria entre Algeciras y Zaragoza que lleva a cabo Adif y que obliga a interrumpir la circulación de trenes entre Guadalajara y Plasencia de Jalón. La actuación es necesaria para que el ferrocarril pueda transportar camiones, lo que obliga a elevar los puentes y túneles por los que pasa la vía para dotarlos de más altura.

Este corte afecta a los servicios de Media Distancia de Renfe entre Soria y Madrid, que no podrán realizarse en tren al estar cerrado el tramo entre Guadalajara y Torralba. Para garantizar la movilidad de los viajeros, la compañía ha diseñado un plan alternativo por carretera que prevé algo más de 2.900 servicios durante la ejecución de las obras, cuyo fin está previsto para el 15 de diciembre de este año.

En cuanto a la alta velocidad, hace tiempo que los sorianos aparcaron sus esperanzas de subirse a un AVE, a pesar de que la línea pasa por el sur de la provincia, lo que les convierte en la única de España en la que este tren de altas prestaciones pasa pero no para. Hubo un primer proyecto de hacer una lanzadera entre la capital soriana y Calatayud (Zaragoza) para allí enlazar con la línea del AVE, pero aquello, finalmente, se quedó en un cajón.

Después, se pensó en un autobús que ha acabado reducido a un VTC (Vehículo de Transporte con Conductor), que ofrece dos servicios de ida y otros tantos de vuelta al día con cinco plazas cada uno, al que sólo pueden acceder los empadronados. Esa sería, en este momento, la única opción si se opta por el ferrocarril. No obstante, aún hay tiempo para la esperanza, aunque muy a largo plazo, ya que, recientemente, el Ministerio de Transportes licitó por 626.356 euros la redacción del estudio de viabilidad para conectar el corredor Torralba-Soria-Castejón con la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Para ello, se analizará de nuevo la viabilidad de la reapertura del tramo Soria-Castejón (cerrada en 1996), que en un primer estudio fue negativa, si bien, en esta ocasión, se incluirá un ámbito más amplio al considerar también las posibles actuaciones en la línea actual, Torralba-Soria, que es de gasoil y no está electrificada.

En definitiva, que el único servicio público de los sorianos para salir de su provincia es actualmente el autobús, con lo que ello supone casi siempre de más tiempo de viaje -hasta cinco horas para llegar a Madrid- según denuncian muchos viajeros, cuando en tren se hacía en tres. La opción del AVE, previo traslado a Calatayud en un vehículo VTC (55 minutos), sería otra posibilidad con la que, además, se amplía la oferta desde la capital de España a cualquier punto de la geografía nacional y, a través de Zaragoza, a Barcelona. Sin embargo, en este caso las quejas llegan por la poca oferta existente. 'Voy camino Soria' es el título de una célebre canción de los años 80 de Gabinete Caligari. Hoy, en tren, no sería posible.

El portavoz de Soria ¡Ya! en las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, habla del «no tren» para referirse a la oferta ferroviaria en su tierra, que «es lamentable y una vergüenza». «El tren no pasa por Soria, por ninguna de las líneas de la provincia, ni por la del Valle del Alto Jalón, ni por la de la capital y pasa el AVE y no para. Seguimos abandonados y cada vez un poco más aislados», lamenta. Por ello, pide que se impulse la reapertura de la Soria-Castejón para que la capital no sea un punto final en el tren y tenga continuidad hacia el norte de la península. También propone aprovechar este parón de nueve meses para que se acometa «por fin y definitivamente la electrificación de la línea hasta Torralba».

Ceña asegura que «entendemos que haya que cortar las vías porque se va a hacer una obra que puede ser importante como es la autopista ferroviaria», por lo que vuelve a poner sobre la mesa una vieja reivindicación: la de contar con un polo logístico en Arcos de Jalón, para que no suceda como con el AVE, que se «preste la provincia para que pase por allí y luego no pare».

El diputado nacional y secretario general del PSOE en Soria, Luis Rey, reconoce que la situación no es buena para los sorianos con el corte de la línea, pero defiende que, gracias al Gobierno de España y a una inversión de 80 millones, el servicio Soria-Madrid ha dejado de ser el «tren chispita» al mejorarse la infraestructura viaria y poder aumentar la velocidad. Destaca, además, el anuncio del Gobierno de realizar un nuevo estudio para la reapertura de la Soria-Castejón y su posible conexión a la alta velocidad. «Si alguien ha apostado por el ferrocarril, hemos sido nosotros», afirma. Asume que los sorianos «tienen razón», si bien mantiene que es «una situación ocasional» y que «hemos hecho un esfuerzo para habilitar alternativas».