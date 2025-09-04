Soria tendrá en 2028 el centro para la «ciberseguridad» de la Defensa

La ministra de Defensa, Margarita Robles, entre el alcalde de Soria, Carlos Martínez, y el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, en Soria

Soria contará en 2028 con el Centro de Capacidades Tecnológicas Avanzadas, denominado Numant-IA, la «nube privada y de ciberseguridad» de la Defensa en España, que quiere servir, además, para atraer nuevas industrias tecnológicas a esta provincia y que pretende crear 100 puestos de trabajo directos e indirectos «altamente cualificados y tecnológicos».

La ministra de Defensa, Margarita Robles y la secretaria de Estado de Seguridad, Amparo Valcarce, llegaron a Soria este miércoles en helicóptero para presentar este nuevo proyecto que propiciará una inversión de 70 millones de euros y que se ubicará en una parcela cedida por el Ayuntamiento de la capital en el polígono industrial de Valcorba. Robles aseguró que este proyecto de «primer nivel» es clave para la seguridad y la defensa nacional y dará a luz una nube privada e independiente de datos que ofrecerá el respaldo y la resiliencia necesaria en la era de la Inteligencia Artificial.

Unas 20 personas formarán parte permanente de la plantilla de este centro que funcionará 24 horas al día y 365 días al año. A su vez, su construcción y todo lo derivado de ella, como la redacción del proyecto, generará un importante impacto económico y laboral en la ciudad, toda vez que se establece el criterio de apostar por las capacidades locales para alumbrar este espacio.

IA en las Fuerzas Armadas

Respecto al avance de los trabajos, desde Defensa se trasladó que ya están en marcha los estudios topográficos para instalar «este centro pionero y que supone apostar por la modernización y la incorporación de sistemas de inteligencia artificial en beneficio de las Fuerzas Armadas», precisó el teniente general, José María Millán.

La responsable de Defensa evidenció su orgullo por este proyecto que «es esencial para el futuro de las Fuerzas Armadas», para las que tuvo palabras de elogio, ya que son la mejor garantía de profesionalidad en misiones internacionales, en apoyo a ayuda humanitaria o en los incendios, como ha quedado claro en los fuegos que han asolado parte de Castilla y León este verano. «Por eso, se merecen lo mejor con compromiso e inversiones como esta», dijo Robles, que significó, además, la importancia de este centro para proteger las capacidades de las Fuerzas Armadas, y hacerlo, además, desde una perspectiva dual «que permita incluir a la sociedad civil».

El nuevo centro constará de dos plantas. La primera, albergará la «zona de vida» y la subterránea el centro de procesamiento de datos, un lugar «infranqueable» al contener información clasificada, según reseñó el teniente coronel, José María Millán. En sus instalaciones se aplicarán tecnologías emergentes y disruptivas, inteligencia artificial, ciberdefensa, análisis de datos o la automatización inteligente

Por su parte, Amparo Valcarce, precisó que con este centro el Gobierno de Pedro Sánchez da un paso hacia el futuro con una instalación puntera ejemplo de cohesión territorial y compromiso con la generación de empleo de calidad en lugares con desequilibrio poblacional.