La sonrisa (y las lágrimas) de María

«He estado muy nerviosa. Era el acto más importante de Castilla y León, así que era normal». María Caamaño, Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales, a sus doce años, casi intentaba justificar las lágrimas que no pudo evitar cuando el ... auditorio del Miguel Delibes la ovacionó durante más de un minuto al recoger la medalla, «muy bonita», que lucía con orgullo sobre su vestido azul turquesa. Fueron muchos los que compartieron esas lágrimas ante el aplomo de la pequeña y su forma de enfrentarse a la enfermedad, un sarcoma de Ewing. Aferrada a su inseparable peluche -buhíta bonita- y acompañada en el escenario por su hermana, se ganó la atención y el cariño de todos los asistentes, pendientes de la «princesa futbolera guerrera», impulsora del proyecto 'La Sonrisa de María', que busca recaudar fondos destinados a la investigación contra el cáncer.

La pequeña salmantina fue la imagen y el corazón de la gala. La voz la puso el Premio de las Letras, Juan Antonio González Iglesias. El Poeta, latinista, ensayista y crítico realizó durante su intervención una «apología de las humanidades» porque «si renunciamos a la poesía, a la filosofía o a la historia, nos volvemos menos humanos, como ya está pasando» por lo que reivindicó la «lógica poética» en una época tan «prosaica» como la actual.

La joven María, junto a sus compañeras de clase y su hermana R. ORTEGA

La poesía, según señaló, «es el único lenguaje que se anticipa a las cosas», por lo que «lo poético informa toda la actividad humana, incluso la divina». Defendió, además, que «nos hace más humanos porque serena a los furiosos». En el discurso de agradecimiento pronunciado en nombre de los galardonados subrayó que «corresponde» a «nuestro modo de vida europeo mantener el modo poético de estar en el mundo» y abogó por vivir en «modo poético» en una España «enfurecida».

«¿Qué tienen en común una ingeniera especializada en robótica y una valiente luchadora, un entrenador y una artista, los titulares de una ganadería, dos astronautas y un poeta?», cuestionó el autor a los presentes, para responder a continuación: «Ante todo, ser miembros de una misma comunidad que políticamente calificamos como Autonomía y bellamente -es decir, poéticamente, aunque a diario no nos demos cuenta- llamamos Castilla y León».

Las palabras del poeta llegaron después de que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, hiciese entrega de los Premios a cada uno de los galardonados. Al escenario subieron Elena García (Premio Investigación Científica y Técnica), Dora García (Artes), Enrique Pascual Oliva (Deportes), y los hermanos ganaderos Iñaki y Mauricio Gamazo de 'El Raso de Portillo' (Tauromaquia). No pudieron asistir al acto por compromisos profesionales los astronautas Sara García y Pablo Álvarez (Ciencias Sociales y Humanidades. El colofón a la ceremonia lo puso la soprano Ruth Marcos -también abrió la gala- con la interpretación de 'The best', una balada de Tina Turner dedicada a los galardonados que desde ayer forman parte de la lista de 'los mejores' de Castilla y León.