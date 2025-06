Sólo Vox pide derogar el decreto de la Memoria Histórica de Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León han rechazado que se inicien los trámites oportunos para derogar el decreto de Memoria Histórica y Democráticaautonómico. Lo han hecho con los votos de PP y oposición, que han dejado solos a Vox, autor de la propuesta, que sí ha contado con el apoyo del popular Pablo Trillo, que ha asegurado posteriormente que su voto afirmativo que se ha debido a un error.

Ha sido el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro, quien ha defendido la proposición no de ley como «una cuestión ética», de «cumplir la palabra, la honestidad y lo comprometido» y ha concluido que no «saben que pensar» del PP, en referencia a que no avanzara en la en su día pactada ley de concordia, informa Ep.

Mientras, el popular Ramiro Ruiz Medrano ha afirmado que no se puede reescribir el pasado cada vez que fallan las ideas, ha pedido debatir sobre hechos y no sobre «ficciones» y ha expresado el rechazo a la ley estatal de Memoria Democrática que, según ha asegurado, derogarán cuando lleguen al Gobierno.

«El decreto no es un capricho ideológico. Fue aprobado por una amplia representación de la sociedad para no abrir heridas y garantizar el respeto a la historia», ha argumentado, para afirmar que ellos apelan «a la concordia y la reconciliación» y ha cuestionado el beneficio de abrir este debate desde «la incoherencia».

En la réplica, Hierro se ha preguntado por la postura del PP, ha pedido que no tengan «miedo» al voto y ha concluido que algunos pueden tener la última oportunidad para «votar lo correcto». «Su honor está por encima de las siglas», ha rematado.

Noticia Relacionada La Policía Nacional homenajea a sus agentes caídos por el terrorismo: «Representan el sacrificio frente al odio» ABC La Comisaría Provincial de Valladolid acoge un acto que sirve para reconocer a dos víctimas nacidas en Castilla y León de la unidad de desactivación de explosivos

El socialista Luis Briones ha expresado el voto en contra no porque el decreto sea «la panacea» sino porque ellos siempre han abogado por una ley completa y no por una norma «de mínimos», a la vez que ha valorado que la Memoria Democrática «fortalece la sociedad». Briones ha acusado a Vox de «blanquear la dictadura con este tipo de propuestas» y ha advertido de que siempre van a tener en contra a los socialistas.

Para fijar posición, el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea argumentó que «huelga decir que el PP no tiene moral, ni inteligencia, ni principios y son más fachas que Vox». Mientras, el parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha enfatizado para decir a Vox que «se grabe a fuego que jamás van a borrar la memoria de quienes dieron su vida por defender la libertad y la democracia».

Por parte de UPL-Soria ¡Ya!, José Ramón García ha apelado al espíritu de posiciones lejos de radicalismos, ha asegurado que el debate debe ser sobre la necesidad del decreto y ha rechazado que se proponga una derogación y «un vaciamiento normativo» sin una alternativa. Además, ha subrayado que la PNL no entra en el contenido, sino en atacar la postura de otro partido.