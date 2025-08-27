«Situación bastante más favorable» en los fuegos de Zamora

«Hoy empezamos a ser optimistas», dijo en la tarde de este miércoles el director técnico de extinción del incendio de Porto-La Baña, en la comarca de Sanabria, Miguel García Rodríguez. No se atreve a decirlo con mucha rotundidad porque «llevamos catorce días y el viento nos ha jugado malas pasadas».

Sin embargo, esta jornada, gracias a los trabajos de la noche previa, se pudo avanzar y «la situación es bastante más favorable», aseguró al final de la tarde. Se atacó en tres frentes: Ribadelago, San Ciprián y La Baña, donde el trabajo de maquinaria y los medios de tierra y aéreos «han conseguido contener las reproducciones» .

Noticia Relacionada Los grandes incendios forestales queman más de 140.000 hectáreas desde el 18 de julio ABC Las zonas de matorral (60.739) son las áreas más afectadas en un cálculo que llega hasta el 26 de agosto

También ayudó que «las condiciones meteorológicas se han cumplido, con viento y humedad favorable, lo que ha permitido realizar ataque directo a las llamas, que llevábamos muchos días sin poder hacer».

De esta forma, según el técnico de extinción, «la situación es mejor que días atrás», en un incendio que ha arrasado ya 16.000 hectáreas arboladas y que ha permitido que regresasen a sus hogares los vecinos de San Ciprián, Coso, Rábano, Barrio de Rábano y Escuredo, que esta semana fueron evacuados por segunda vez desde que el monte comenzó a arder.

En León siguen preocupando los incendios de Fasgar-Igüeña, que comenzó el 8 de agosto y que aún no se ha podido frenar, así como el de Garaño y el de Anllares del Sil. Las labores de extinción permitieron este miércoles reducir las localidades evacuadas, aunque aún son 13, con 346 personas, mientras que otras 15 continúan confinadas.

El realojo llegó para 150 personas de cinco localidades: Fasgar, Vegapujín, Posada de Omaña, Torrecillo y Barrio de la Puente, aunque lo hicieron con confinamiento urbano. Este, a su vez, se levantó para los habitantes de Peñalba de Santiago, Espinoso de Compludo, Carracedo de Compludo, Palacios de Compludo y Compludo, afectados por el incendio de Llamas de Cabrera, de nivel 1 del IGR.