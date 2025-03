El síndrome del hermano mediano

Llegado de Francia, allá por 1746, se casó con una salmantina y ahí comenzó a germinar lo que hoy es Mirat, actualmente un grupo de empresas del sector agro que ha ido creciendo desde que Juan Casimiro Mirat se fijó en el legado de ... sus ancestros y decidió en 1894 dedicarse al estudio de la fabricación de abonos químicos. Ya van por la novena generación y esa firma empresarial de padre e hijo y que no ha perdido el sello familiar con el que brotó, tiene 300 empleados y factura 340 millones de euros, con los más de 10.000 agricultores a los que sirven como «eje» y «principal motivo de nuestra existencia», subraya su director general, Enrique Gómez. Son ya una gran empresa, no una de esas que cotizan en el Ibex, pero sí con un poder «tractor» y de «espejo» para otras compañías que desde su menor dimensión también piensan en grande. Son 'Empresas de Tamaño Intermedio (ETI)', que piden su sello, su nombre propio y reconocimiento de esa categoría, a la que se mire de forma específica. Como ante ese síndrome del 'hermano mediano', entre los gigantes y las pequeñas. Se reivindican y piden atención. En Castilla y León suponen el 40 por ciento de las grandes empresas.

Una «joya» en el terreno económico y también social de la Comunidad, según se puso de manifiesto en la presentación en Valladolid del informe 'El éxito de las Empresas del Middle Market', impulsado por la Fundación CRE100DO en torno a esta «joya» que destaca por su poder como «generadoras de riqueza y empleo». «Son las que generan arraigo en el territorio» tanto por el empleo en la propia firma como por «toda la cadena de valor que arrastra» y capacidad «tractora». No en vano, el 60 por ciento de estas Empresas de Tamaño Intermedio -unas 140- se ubican en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Noticia Relacionada 'Germen' de futuros empresarios Isabel Jimeno La iniciativa puesta en marcha por la asociación y Educación ya está presente en once comunidades más para acercar a los alumnos la figura del empresario e inculcar el espíritu emprendedor

En uno de ellos está, por ejemplo, Prosol, que desde Venta de Baños -unos 6.500 vecinos- exporta a más de 30 países. «Ser la mejor alternativa con productos y servicios para la marca de sus clientes y la oferta preferida de los consumidores», el 'leit motiv' que impulsa desde 1998 a quien hoy sirve desde esta localidad palentina más de 14 millones de tazas de café por el mundo.

La exportación se impuso como «una obligación» desde el primer momento, según destaca su CEO, Rocío Hervella, quien desde Palencia mira y recorre el mundo, con un premisa clara: «Entender con quién competimos y dónde están los mercados, hoy y mañana». Hasta 17 idiomas se hablan en las oficinas de Prosol, donde además de saber del mundo del café dominan la geopolítica, pues esta materia es una de las principales 'commodities'. Y con la vista puesta en todo el globo, desde Vietnam o Brasil, donde están sus proveedores, esta firma que nació como «multinacional» se sustenta también en su creencia «en el equipo y el territorio», subraya Hervella. «Si no aportamos valor donde estamos no tenemos necesidad de existir», sostiene la responsable de Prosol, con la idea clara de que como empresa familiar que también son están «al servicio de la sociedad». En su caso, a través de una fundación colaboran en actividades formativas o deportivas.

«El entendimiento de la familia no es ganar dinero, sino generar legado» y «futuro» en la comarca, subrayó Francisco Hevia, director corporativo de Gullón, que de ser el «patito feo» de la industria galletera de Aguilar de Campoo (Palencia) y estar «a punto de desaparecer» en los años 80 del pasado siglo, se ha convertido en referente. «Nos salvó la innovación» y la apuesta por la «diferenciación» haciendo «cosas que no existían». Ahí, sin levar anclas de su lugar de origen, se embarcaron en el mundo de la galleta saludable, ésa que entonces estaba sólo «en herbolarios» y ahora Gullón ha llevado a los lineales de las tiendas. Exporta a 125 países y quienes se definen como «familiar, agroalimentaria y de pueblo» quieren dar el «salto» y pasar de ser exportadora a «multinacional». Otro sello de «diferenciación» es «cómo manejamos la pasta», incide Hevia, y no precisamente sólo con la que fabrican sus productos, sino el dinero. Lo pasaron «mal», así que «el respeto al céntimo está en la genética de la familia». Desde el «respeto» a las entidades financieras, «no trabajamos con ellas». La «autofinanciación» nutre sus arcas. «No compramos nada que no podamos abonar a tocateja», aunque sea «más lento», subraya el responsable de la compañía, en la que tienen claro que se sienten «herederos» de esa cultura galletera de Aguilar y su compromiso con la tierra en la que se asientan. El 90 por ciento de sus trabajadores, detalla, viven en un radio de 30 kilómetros alrededor de esta localidad de cerca de 7.000 habitantes al norte de Palencia. E intentan aprovisionarse de materias de «nuestro entorno»: en azúcar, lo siguen «logrando», en harina, pese a asentarse en zona cerealista, «ya no tanto». «Intentamos que nuestra cadena de valor se quede en el entorno», destaca el responsable de otra de las Empresas de Tamaño Intermedio de Castilla y León.

Con «pequeñas presencias» en 18 países y dentro de un sector tan «global» como el agro, sobre el que impactan también de lleno los conflictos internacionales, en Mirat inciden y defienden su arraigo a la tierra como clave de su supervivencia. Ellos que han vivido dos guerras mundiales, la civil, la de la Independencia... «Resiliencia y capacidad de adaptación al entorno», palabras que no pierden de vista, como tampoco unas raíces que no quieren cortar por más que suponen algún escollo, empezando por una sede que sigue en el centro de la ciudad de Salamanca y que llevan a gala. Eso sí, se han expandido y su red de más de 25 almacenes en «todas» las provincias de Castilla y León y la vecina Extremadura es otro de sus sellos. «Estamos ayudando a todos esos sitios donde estamos a que no formen parte de la España vaciada», defiende Enrique Gómez. «Sería imposible entender nuestro legado sin esa vinculación con el territorio en el que estamos, especialmente en Castilla y León», subrayó el director general de otra de esas Empresas de Tamaño Intermedio.

Con el «propósito de ser referentes» en el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de equipos de procesado por altas presiones para los sectores de alimentación y bebidas.

La CEO de Prosol, Rocío Hervella, en una imagen de archivo ICAL Las «grandes olvidadas» claman: «No se puede penalizar el crecer» Hubo un día, más o menos pronto en su devenir, en el que pasaron la barrera del medio centenar de trabajadores, superaron la facturación que la legislación marca para dejar de ser pequeñas y medianas empresas. Y ahí su vida cambió. Ya son «grandes», pero por sus dimensiones no lo son tanto como otras que cifran por miles sus empleados y con más ceros en su cuenta de resultados. Pero están en su misma categoría. Por eso las autodenominadas 'Empresas de Tamaño Intermedio' reclaman un paso más gradual que amortigüe el salto al vacío. Llevan a gala el ser grandes, pero también miran con cierta envidia a las más reducidas. «No se puede penalizar por crecer», clamó, como sus colegas, Enrique Gómez, director general de Mirat, una de esas grandes compañías que se sienten pequeñas ante gigantes con las que comparten espacio administrativo. Por eso, piden «sensibilidad» a la administración, empezando por el papeleo, pues «crea mucha frustración». «Necesitamos que todas las administraciones sean sensible», reivindicó también Andrés Hernando, CEO de la burgalesa Hiperbaric, una de esas firmas de este grupo que unen sus voces en favor de un trato específico. «Ahí es donde nos aprieta el zapato», pues, explicó, sólo con pasar de 49 a 51 empleados «tenemos un acceso a las ayudas radicalmente diferente». «Hace falta entender a la empresa de tamaño intermedio», se unió a la demanda, Rocío Hervella, CEO de Prosol. «A veces no tenemos músculo y tiramos de nuestra propia piel, y vamos muy delgados», advirtió, a la vez que reivindicó la contribución de estas empresas a la economía y la sociedad. «Si no aportamos valor donde estamos, no tenemos necesidad de existir», sostuvo. «Estas empresas, a día de hoy, son consideradas grandes empresas, pero creemos que el salto tienen que ser más gradual», reivindicó precisamente Rafael Vaquero, director de la Fundación CRE100DO en la jornada sobre las empresas del 'Middle market' celebrada en Valladolid. Firmas, subrayó, que sobre todo piden ayudas o impulso a la innovación para que ese salto «no sea tan agudo». Pero, por ahora, chocan con una legislación europea que engloba a todas en el mismo saco. Son sociedades, destacan, que en Castilla y León están en el 60 por ciento de los casos en municipios de menos de 20.000 habitantes y, en general, facturan seis de cada diez euros fuera de España. «Son las que generan arraigo en el territorio», defendió también Manuel Martín, de CRE100DO, quien lamentó que este colectivo sean «las grandes olvidadas» y reivindicó que «son a las que hay que cuidar». En la Comunidad, en torno al 40 por ciento de las consideradas grandes empresas se reivindican como de tamaño intermedio. «En Castilla y León faltan empresas de este tipo. Nos iría mejor como comunidad», sostiene Francisco Hevia, de Gullón, convencido de que «tenemos la capacidad para hacerlo». Precisamente, en la clausura del encuentro, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, destacó la apuesta de la Junta para que «muchas» pequeñas y medianas empresas «den el salto» y se conviertan en grandes, pero, reconoció, «que no pierdan capacidad de tener apoyo». Así, abogó por respaldar el cambio en la normativa comunitaria. «Nosotros estamos aquí para apoyar. Porque si vosotros crecéis, crece Castilla y León», señaló, además de destacar que se trata de sociedades «tractoras», que «aguas arriba» tienen al cliente, y abajo, a los proveedores. También el presidente del CES, Enrique Cabero, apoyo esa «consideración especial».

Así nació hace algo más de un cuarto de siglo Hiperbaric, ese «grupo de frikis a los que nos gusta la tecnología», como ellos mismos se definen, y que, desde Burgos, hoy es líder en tecnología de altas presiones en alimentación y bebidas. ¿Su clave del éxito? «La innovación, que viene del talento», subraya su CEO, Andrés Hernando. Ése es otro sus pilares, recalca, el «generar talento fiable y fiel», que quiera permanecer en la empresa, con su ubicación como una de las claves. «Aquí nadie se quiere ir a Australia... La gente está porque le gusta estar y eso da mucha estabilidad», presume frente a grandes firmas de otros países con las que coinciden en sus viajes y que precisamente se quejan de «la volatilidad» de sus trabajadores. «Pero hay que echar retos a la plantilla», añade. «¡Hostia, no hay huevos a hacer esto!», la llamada que funciona en una compañía que tiene claro que su crecimiento pasa por la tecnología y ser «líderes mundiales» desde Burgos en la compresión de hidrógeno verde para la movilidad sostenible es ahora el reto en el que están embarcados. En Castilla y León, además de «Tierra de Sabor» hay que «hablar de tierra de talento», clama.