Siete ultras detenidos por la violencia previa al partido de fútbol de «playoff» entre el Real Oviedo y el C. D. Mirandés

La Policía Nacional ha detenido a siete personas en Oviedo (4), Valladolid (2) y Madrid (1) e identificado a otras tres, todas por su presunta participación en los incidentes violentos previos al partido de fútbol entre los equipos del Real Oviedo y ... el Club Deportivo Mirandés. Los hechos tuvieron lugar el 21 de junio de 2025 en la ciudad de Oviedo, donde se celebraba el partido de futbol correspondiente a la vuelta del «playoff» de ascenso a Primera División, en el estadio Carlos Tartiere.

Durante el corteo al autobús del equipo local

Los incidentes violentos se produjeron con ocasión del denominado corteo: un recibimiento que los aficionados locales establecen habitualmente a la llegada al campo de fútbol del autobús oviedista. En un momento del trayecto, ya próximo al estadio, un grupo de seguidores vinculados al grupo de animación ultra oviedista denominado «Symmachiarii», trataron de apartar el vallado, golpearon y lanzaron objetos contundentes, entre ellos botellas de vidrio, contra los funcionarios policiales. El acometimiento de estos radicales provocó que dos miembros de la Unidad de Intervención policial (UIP) sufrieran lesiones.

La investigación, realizada por la Brigada Provincial de Información de Oviedo, ha contado con el apoyo de las Brigadas de Información de Valladolid y Madrid, siendo coordinadas por la Comisaría General de Información. Tres de los detenidos son miembros del grupo ultra «Valladolid 1984», hermanados con los «Symmachiarii», los cuales se habían desplazado desde capital castellana para asistir al encuentro de fútbol.

Los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Oviedo, acusados de delitos de desórdenes públicos y atentado contra agente de la autoridad.

Además, todos los identificados fueron propuestos para sanción administrativa por infracción de la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, la cual contempla multas de hasta 60.000 euros para las faltas graves, así como la prohibición de acceso a los terrenos de juego.