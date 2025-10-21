Suscribete a
ABC Premium

Siete ultras detenidos por la violencia previa al partido de fútbol de «playoff» entre el Real Oviedo y el C. D. Mirandés

Se les considera presuntos responsables de los delitos de desórdenes públicos y atentado contra agente de la autoridad

La policía ha identificado a otras tres personas, también propuestas para sanción legal

La Policía impide una pelea entre ultras del Valladolid y el Sporting de Gijón e identifica a un centenar de radicales

Agente y coche de la Policía Nacional en una foto de archivo
Agente y coche de la Policía Nacional en una foto de archivo ABC

M.S.B.

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Policía Nacional ha detenido a siete personas en Oviedo (4), Valladolid (2) y Madrid (1) e identificado a otras tres, todas por su presunta participación en los incidentes violentos previos al partido de fútbol entre los equipos del Real Oviedo y ... el Club Deportivo Mirandés. Los hechos tuvieron lugar el 21 de junio de 2025 en la ciudad de Oviedo, donde se celebraba el partido de futbol correspondiente a la vuelta del «playoff» de ascenso a Primera División, en el estadio Carlos Tartiere.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app