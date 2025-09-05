Siete nuevos municipios en la lista de afectados por los incendios forestales

Un vecino señala una de las zonas afectadas por el fuego en el Valle de Fornela (León)

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha publicado hoy el Boletín Oficial de Castilla y León una orden por la que se completa el listado de términos municipales y localidades de la Comunidad afectadas por los grandes incendios forestales de este verano, a efectos de la concesión de ayudas.

Así, se suman las localidades leonesas de Corullón, Murias de Paredes, Prioro y Rabanal del Camino, perteneciente al municipio de Santa Colomba de Somoza. Además, se incluye también a Sahecilejos, localidad salmantina del municipio de Villar de Peralonso y, en Zamora a Ferreras de Arriba y Rozas, localidad de San Justo.

Al mismo tiempo, también se incluye a Berlanga del Bierzo en el listado de municipios evacuados.

Noticia Relacionada Blanco, a alcaldes de Picos de Europa: «Esto hay que reconstruirlo entre todos» Miriam Antolín La vicepresidenta de la Junta anuncia que el Consejo de Gobierno aprobará este jueves el proyecto de decreto de planificación y ordenación forestal

Fundamental es para todos ellos figurar en esa serie, ya que de esta forma podrán acceder a las ayudas aprobadas el pasado miércoles por la Junta para la recuperación. Así, en la orden publicada se señala que «a efectos» de solicitar dichos apoyos todas las allí recogidas son las localidades que podrán acceder a las subvenciones y que el listado podrá ser «complementado por órdenes sucesivas».

Entre las 45 medidas con un presupuesto inicial de 114 millones anunciadas por el Gobierno autonómico figuran los 500 euros a las familias que hayan sido desalojadas o los 5.500 euros a pymes, autónomos, agricultores y ganaderos para sacar adelante sus negocios y explotaciones. Por otro lado, están los hasta 185.000 euros que podrán percibir aquellos a los que el fuego haya devorado sus viviendas para poder volver a levantarlas.

Hasta el momento, la Junta ha aprobado unos 16 millones de los 114 comprometidos y ha puesto en marcha dos tercios de las medidas anunciadas.