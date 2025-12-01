Suscribete a
ABC Premium

Siete conventos, entre los 45 nuevos Soletes Repsol de Castilla y León

Con esta decimotercera entrega, ya son más de 5.000 locales los que lucen la sonriente pegatina amarilla que conjuga una confortable sencillez con calidad

Más de 300 bares, tabernas y cafeterías de toda España estrenan Soletes Repsol

Siete conventos, entre los 45 nuevos Soletes Repsol de Castilla y León
ABC

Castilla y León cuenta ya con 45 nuevos Soletes de la Guía Repsol, según se ha desvelado en el acto de presentación de los Soletes de Navidad en Granada, en el Carmen de los Mártires. Los Soletes son lugares que recomendarías a un amigo por ... su propuesta apetecible, solvente y asequible que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano. Con esta decimotercera edición ya son más de 5.000 los establecimientos distinguidos con la pegatina amarilla: cafeterías, bares, restaurantes, sitios de 'fast good', vinotecas, heladerías y terrazas para saber siempre dónde ir.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app