Siete conventos, entre los 45 nuevos Soletes Repsol de Castilla y León

Castilla y León cuenta ya con 45 nuevos Soletes de la Guía Repsol, según se ha desvelado en el acto de presentación de los Soletes de Navidad en Granada, en el Carmen de los Mártires. Los Soletes son lugares que recomendarías a un amigo por ... su propuesta apetecible, solvente y asequible que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano. Con esta decimotercera edición ya son más de 5.000 los establecimientos distinguidos con la pegatina amarilla: cafeterías, bares, restaurantes, sitios de 'fast good', vinotecas, heladerías y terrazas para saber siempre dónde ir.

Esta edición, la gran novedad es la distinción a congregaciones religiosas. Los mejores hornos conventuales reciben su premio por las recetas centenarias heredadas de sus hermanas y su desempeño artesanal, que en algunos casos guardan la tradición de toda una provincia. Entre los 27 cenobios premiados repartidos por toda España, siete se encuentran en Castilla y León: el Monasterio de Santa Cruz, en Sahagún (León); Iesu Communio, en Aranda del Duero (Burgos); el Monasterio de Concepcionistas de León; el Monasterio de Nuestra Señora de Piedad, en Palencia; el Monasterio de las Clarisas de Soria; el Convento de Santa Isabel de Valladolid, y el Convento de Santa María la Real de las Dueñas en Zamora.

En cuanto a los nuevos establecimientos que cuentan esta distinción son los siguientes:

En Ávila: 'El Tostado' y 'Taberna de los Verdugo', en Ávila; 'Casa Cebreros', en Cebreros; 'Asomadilla', en Pedro Bernardo; 'La Querencia', en Villanueva de Ávila, y 'Casa Felipe', en Arévalo. En Burgos: 'Asador San Lorenzo', 'Pinillos' y 'Casa Azofra', en Burgos, y el instituto religioso contemplativo 'Iesu Communio', en Aranda del Duero. En León: Monasterio de Santa Cruz, en Sahagún; 'Casa Manolo', en Villagatón, y el Monasterio de Concepcionistas, 'Karn&co' y 'Pomona', en la capital leonesa.

En Palencia: 'Donde Rita', en Villalobón, 'La Repostería de las Monjas' y 'Polo', en Palencia; 'Trapa', en Dueñas, y 'Añejo', en Aguilar de Campoo. En Salamanca: 'La Madrileña', en Alba de Tormes; 'La Muralla', en Ciudad Rodrigo, 'El Carro de María', 'La Tahona Delicatessen' y 'The Doctor Cocktail Bar', en Salamanca. En Segovia: 'El Obrador de Palazuelos', en Palazuelos de Eresma; 'Auténticos CyL', en Coca; 'Las Brasas de Valsaín', en Valsaín; 'La Perretosa' y 'Masa con Alma', en Segovia.

En Soria: 'Mai BBQ', el Monasterio de las Clarisas de Soria y 'Torcuato', en Soria; 'Yemas Gil', en Almazán, y 'Piqueras', en Almarza. En Valladolid: 'Belaria', el Convento de Santa Isabel, 'Sofrito Market' y 'Salaveinte', en Valladolid, y 'Galicia', en Tordesillas. Y en Zamora: 'Antojo Café & Bar', 'La Cueva de la Marina', 'Marlott Café&Bar' y el Convento de Santa María la Real de las Dueñas, en Zamora, y 'Los Herreros', en Galende.

Los Soletes son la calificación más joven de Guía Repsol dirigida a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente. Tascas, tabernas, barras de mercados, bares, chiringuitos, cafeterías y casas de comida en los que su principal pretensión es ser fieles a eso que les hace especiales y a los que todos queremos volver, informa en un comunicado.

Nacieron en junio de 2021 con el fin de apoyar a la hostelería y poner en valor a quienes durante la pandemia procuraron alegrías a los ciudadanos, con actos tan sencillos y cotidianos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente.