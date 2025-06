Sexy Zebras, Ultraligera, Hens, Marlena y Dj Nano, el cartel del Vibra Mahou Fest para Segovia en septiembre

El festival 'Vibra Mahou Fest' ha presentado este miércoles el cartel de su primera edición en Segovia. Esta contará con Sexy Zebras, Hens, Marlena, Ultraligera, Anabel Lee y DJ Nano, y se completará con DJs y bandas locales el 13 de septiembre.

Como antesala y dentro del programa oficial de las fiestas patronales de Segovia, el festival llevará a la capital segoviana a Barry B el 24 de junio.

Ya en septiembre, el 'Vibra Mahou' contará con el trío madrileño Sexy Zebras, bandas del rock alternativo español que interpretará temas como 'Jaleo', 'Nena' o 'Tonterías'.

El segoviano Hens, ex integrante de la banda segoviana Go Roneo, llevará al 'Vibra Mahou' su pop urbano de esencia dosmilera, mientras que el dúo formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano, 'Marlena', actuará con sus temas de pop sensible, recoge Ep.

Otro protagonista de la Gira Vibra Mahou 2025 es el grupo Ultraligera, banda madrileña rockera, mientras que la banda Anabel Lee ofrecerá su propuesta de punk pop, new wave e indie. Con su álbum 'Ganamos Perdiendo', se consolidan en la escena, con canciones que mezclan intensidad y melodía.

El sonido más electrónico estará liderado por Fuzzz by DJ Nano, una leyenda en España tras más de dos décadas de actividad musical haciendo vibrar y saltar al público.

El cartel del concierto se completará con más DJs, bandas locales y una zona gastronómica.

