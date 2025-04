Sequía y calor adelantan una vendimia con previsión de «buena» calidad y cantidad en Castilla y León

Los primeros racimos ya han comenzado a entrar en las bodegas y han salido los primeros mostos. Aunque no en todas las denominación de origen vitivinícolas de una comunidad tan extensa y diversa como Castilla y León han empezado, sí hay unanimidad para apuntar que la de este 2023 es una vendimia «adelantada». La sequía sólo interrumpida por las lluvias de finales de mayo y principios de junio que 'animaron' a las vides, acompañada en general del calor han acelerado los ciclos de las plantas hasta llegar al momento más esperado del año. El que ahora se vive o ése para el que los viticultores descuentan los días con una mezcla de ilusión por recoger los frutos mimados durante todo el año y el temor a que un imponderable meteorológico que a última hora dé al traste con el trabajo amparado por trece Denominaciones de Origen (DO), una indicación geográfica protegida y tres vinos de pagos en los que las previsiones apuntan a recolectar unos 295 millones de kilos.

Tan «adelantada» llega este año la vendimia en Castilla y León que en la abulense Cebreros, la benjamina de las denominaciones de origen, recogieron las primeras uvas el 1 de agosto, con ocho días de adelanto sobre 2022 y con uno o dos sobre ejercicios recientes. Y si la madrugadora blanca Albillo Real hizo que el trasiego de las viñas a las bodegas arrancase con el mes, más 'precipitada' para pedir su recolección ha sido la garnacha tinta, de la que nadie en la zona en recuerda una vendimia tan adelantada: el 8 de agosto arrancaron. Por delante todavía, una larga campaña hasta mediados de octubre, con previsión de que la cosecha sea buena en calidad y cantidad« y la confianza de repetir los números de 2022, cuando »por primera vez« superaron el millón de kilos de uva trasegados de las viñas a las 23 bodegas inscritas.

Aunque con parcelas «testimoniales» para lo que es la DO Bierzo, ya la semana pasada comenzaron a recoger las primeras uvas de las variedades blancas más tempranas, las de ciclo corto que ha comenzado a recuperar y están «funcionando», destaca el presidente, Adelino Pérez. Para las tintas, las que dominan en esta denominación, restan aún unos días para comenzar y ver si las previsiones se cumplen. Si en 2022 rondaron los diez millones de kilos, para éste incluso prevén superar esa cifra y alcanzar entre once y doce millones. Y es que la cosecha se prevé «buena» cantidad, y eso que las lluvias de mayo y junio ayudaron a florecer, pero también ocasionaron enfermedades como el mildiu lastrando las esperanzas de una vendimia que iba para «muy buena». Ya entrados en faena, lo que ven en la DO Bierzo, donde sólo han notado esta última ola de calor e incluso han pasado buena parte del verano con «fresquito» por la noches, es que la calidad de la uva es «muy buena».

Aprovechar la noche

Las vendimiadoras ya han entrado en las parcelas de Rueda, donde las variedades Suavignon Blanc y Chardonnay son las primeras que han comenzado a llegar a las bodegas de la DO reina de los blancos. Es por la noche, cuando las temperaturas caen y permite una menor oxidación, cuando comienza el ajetreo, que se generalizará en para finales de mes o principios de septiembre, con la variedad autóctona, la Verdejo. Aunque cuando el 15 de agosto arrancó la campaña el calor era el rey también al llegar la oscuridad, durante el verano las temperaturas «no han sido tan extremas», lo que ha permitido que la uva llegue a colmo «con unas condiciones sanitarias excelentes» y sin enfermedades, destacan desde este DO, con más de 1.500 viticultores, 79 bodegas y casi 20.800 hectáreas de viñedos. Difícil, eso sí, llegar al histórico de casi 156 millones de kilos recogidos en 2022, cerca de 34 millones más que un año antes.

La vendimia nocturna comenzó el 15 de agosto en la DO Rueda con las variedades más tempranas ABC

Si el 15 salían las primeras uvas de Rueda, el 17 lo hacía las de Sierra de Salamanca, que ya de cara a la próxima semana prevé que se generalice la vendimia y para primeros de mes estar en plena faena. Llega «adelantada» en torno a una semana, con parcelas incluso más prematuras, también porque con el calor y la ausencia de agua durante el verano así evitan que «suba mucho» el grado alcohólico de una uva que presenta «una calidad muy buena». Así, la previsión es que a las 13 bodegas inscritas lleguen unos 300.000 kilos de grano desde las 125 hectáreas de viñedos, «un poco más» que en 2022.

Y a comienzos han hecho los primeros cortes en la DO Arribes. También aquí la vendimia ha comenzado «adelantada». En torno a unos diez días para los que abren la campaña y también con previsión de que la generalización del trasiego de las vides a las bodegas comience antes, en torno al 10 de septiembre, en lugar de del 15 al 20. Con «muy buena calidad», en cantidad también prevén un «buen» 2023 y recoger en torno a un millón de kilos de materia con la que elaborar sus vinos.

«Muy bien de volumen» apunta la cosecha en la DO León, donde también va «adelantada». «Creo que será una cosecha para recordar», confía el presidente de la denominación, Rafael Blanco, optimista sobre lo que prevén que llegue a las bodegas. Hasta los 3,6 ó 4 millones de kilos de uva recolectada esperan alcanzar, por encima de los 3,1 millones que fueron calificados el pasado año. Si en los próximos días llueve, la uva «incluso engorde un poco», señala Blanco, quien apunta a que en el sur de la DO –donde ya el lunes recolectaron los primeros frutos– la producción puede ser hasta un 15% superior y entre un 30 y 40, en el norte, donde también va con en torno a unos diez días de adelanto y cumpliendo con un ciclo vegetativo «impecable» en el que el contraste térmico entre el día y la noche ha sido «clave».

«Mucha cosecha» también prevén en Cigales, donde a comienzos de esta semana calculaban que en unos doce días arrancaría la vendimia, sin descartar que en alguna tierra comiencen antes. Y es que «algunas parcelas están muy desiguales», con zonas más adelantadas que otras. La reserva hídrica acumulada del pasado otoño y del final de esta primavera ha permitido a la vid superar el verano seco. Si sigue sin «caer una gota», la vendimia en esta DO donde los rosados son los dominantes será similar a la de 2022, pero si llueve algo, confían incluso en alcanzar entre 8,4 y 8,5 millones de kilos.

Sobre el 11 septiembre y con toda «seguridad» en la primera quincena del próximo mes arrancarán la vendimia de Tierra del Vino de Zamora, donde también llega «bastante adelantada» sobre las fechas tradicionales, en las que esos día del ajetreo se reservaban para la tercera semana. «Cada vez se vendimia antes», señalan en esta DO en la que confían en recolectar una cantidad similar a la de 2022, con unos 700.000 kilos de uva. Por ahora, lo que ven en las viñas en que el fruto, aunque «pequeño», presenta «buena calidad» y cantidad, pues las viñas añosas saben cómo aprovechar los recursos hídricos que no han llegado en verano. Sí lo hicieron en mayo y junio, cuando sí perdieron algo de fruto.

«Aún es pronto»

Algo más tendrán que aguardar también en Toro para comenzar con el grueso de la vendimia, que en los últimos días ya ha dado su pistoletazo de salida para las variedades más «prematuras» y racimos «muy seleccionados». A mediados de septiembre esperan que se extienda en general una cosecha «adelantada». Si nada se tuerce, vaticinan una recolección «en la media de los últimos año», apunta el presidente de una de las cinco grandes DO de Castilla y León –junto a Ribera del Duero, Rueda, Bierzo y Cigales–. De calidad, la uva «está perfecta», destaca su presidente, Felipe Nalda, quien vaticina que la cantidad que llegue a las bodegas estará «en la media» de los últimos años, con unos 19 ó 20 millones de kilos de uva, sin llegar al techo de 2022, cuando recogieron 24,5 millones.

Casi los últimos de España en empezar el ansiado momento, en Ribera del Duero «es bastante pronto» para hacer previsiones, señala Alberto Tobes, responsable del Servicio de Viticultura y Enología. aunque ya se ve que el ciclo de la vid va «adelantado». DO por excelencia en los tintos, también hay variedades blancas que en unos días estarán entrando en bodega, pero para el grueso, aún resta. Tanto, que unas posibles lluvias en septiembre podrían hacer variar la cosecha entre un 10 ó 15 por ciento, apunta Tobes. El año pasado, unos 110 millones de kilos de uva. Sanitariamente, el fruto está «bien» e incluso hay parcelas que han logrado recuperarse del granizo que las pulverizó, aunque en otras la cosecha «será cero».

Más al norte, en la burgalesa Arlanza también el pedrisco hizo daño, al igual que las heladas, por lo que la vendimia presentará una merma ya estimada de entre el 10 y 15%. Será para primeros de octubre cuando estiman que comenzarán con el grueso de una recolección que se quedará por debajo del millón de kilos.