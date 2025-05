El senador Luis Tudanca se compromete a «llevar la voz de Castilla y León»

Poco a poco los socialistas de Castilla y León van encajando las piezas tras el Congreso Autonómico que aupó a la secretaría general a Carlos Martínez en sustitución de Luis Tudanca, que desde ayer es senador autonómico por Castilla y León. El ... político burgalés, que tomó posesión del escaño en la Cámara Alta que dejó vacante el salmantino Fran Díaz, se despidió el pasado 30 de abril del Parlamento regional en el que durante diez años ha sido portavoz de su grupo parlamentario. «Es un orgullo venir al Senado a traer la voz de Castilla y León, que está muy necesitada de que se oiga fuera», dijo en declaraciones a Ical tras prometer, ante el presidente Pedro Rollán, acatar la Constitución.

Un acto que fue seguido por el vicesecretario del PSCL, Daniel de la Rosa, y por Carlos Martínez, quien destacó que «somos jugadores en distintas posiciones y, al final, el equipo es lo fundamental». «Muchas de las decisiones que se toman aquí, en Madrid, son trascendentales luego para las nueve provincias de la Comunidad», advirtió. Del nuevo senador autonómico, el secretario general del PSCL alabó que es «un gran conocedor de Castilla y León, de todos sus problemas» y, por eso, «tiene que estar aquí». «Es un orgullo que Tudanca vaya a representar a la Comunidad en el Senado», añadió Martínez.

Las Cortes de Castilla y León acordaron en el pleno del pasado miércoles la designación del exportavoz con 32 votos a favor, cuatro más de los que tiene el Grupo Socialista Otro burgalés, Miguel Ángel Adrián, tomó también ayer posesión de su escaño en sustitución de Ander Gil, quien renunció a su condición de senador y abandonó la política para dedicarse a la empresa privada.

No le están saliendo bien al PSOE de Castilla y León la reorganización del grupo parlamentario en las Cortes autonómicas. Si ya el equipo de Carlos Martínez se vio obligado a desistir de sustituir a los dos miembros de la Mesa, Ana Sánchez y Diego Moreno -reconocidos sanchistas- ante la amenaza real del PP de hacerse con los dos puestos, esta semana se han quedado sin presencia en las mesas de dos comisiones, la de Economía y la de Medio Ambiente. Todo por intentar sustituir en ellas a quienes han pasado a formar parte de la dirección del grupo, ya que tienen dedicación exclusiva. Se trata de Pedro González Reglero, secretario del Grupo, y Virginia Jiménez, viceportavoz. que dejan así su puesto en la secretaría de las dos comisiones.

Sin embargo, los populares presentaron candidatos a ocupar las dos plazas así que los socialistas, que no contaron con más apoyos, las perdieron. La viceportavoz del grupo, Nuria Rubio, criticó la «falta de cortesía parlamentaria» de los populares «al no respetar» la representación en la Cámara. Añadió, no obstante que, «nosotros estamos ocupados en los importante» porque, según argumentó, «las personas de la Comunidad no están preocupadas por los cambios internos que haga su partido.